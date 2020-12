Radfahrerin stürzt nach Kontakt mit Pkw

Neustadt/Poggenhagen (r/tma). Nachdem eine 26-jährige Radfahrerin am 10. Dezember gegen 7.45 Uhr am Radweg an der Wunstorfer Straße in Richtung Poggenhagen links in die Stockhausenstraße einbiegen wollte, wurde sie nach einem Unfall leicht verletzt.

Zu Beginn wechselte sie vom Radweg auf die Fahrbahn undordnete sich auf dem Fahrstreifen links ein. Noch während des Abbiegevorganges wurde sie von einem unbekannten Fahrzeug „auf nicht bekannte Weise touchiert“, wie die Polizei berichtet. Dabei kam es zu dem Sturz mit anschließender Verletzung.Zwei Männer haben sich darauf kurz nach dem Befinden der jungen Frau erkundigt, sind dann jedoch weitergefahren.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Neustadt unter Telefon 05032/9559-115 entgegen.

