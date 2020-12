Schillacks Schlingerkurs

Erster Stadtrat sagt in Leonberg ab und ist bis auf Weiteres krank

Will nun doch in Neustadt bleiben - aber erstmal gesund werden: Erster Stadtrat Maic Schillack.

Neustadt (os). Unerwartete Wendung in der Personalsache Maic Schillack. Wie die Leonberger Zeitung (LZ) am Dienstagabend online berichtete, tritt der aktuelle Erste Stadtrat von Neustadt nicht im neuen Jahr seine neue Stelle als Finanzbürgermeister in der baden-württembergischen Stadt Leonberg an. In einem Brief an den Oberbürgermeister habe er seinen Verzicht erklärt und das mit politischen Kontaktproblemen begründet.

Laut des Zeitungsberichts kommt der „kommunalpolitische Paukenschlag“ nur bedingt überraschend. Schillack hatte sich mit einer Stimme Mehrheit in der Wahl für den Chefposten der Dezernate Finanzen, Soziales und Ordnung gegen den CDU-Amtsinhaber durchgesetzt. Mitte Dezember war er zudem einziger Kandidat für das Amt als „Erster Bürgermeister“ gewesen, der ist Vertreter des Oberbürgermeisters. Obwohl es keinen Gegenkandidaten gab, erhielt Schillack laut LZ keine Mehrheit. „Verschiedene Stadträte hatten beklagt, dass der neue Mann noch nicht ausreichend bekannt sei, um ihn mit dem zweithöchsten Amt der Stadt zu betrauen. Auch, dass er bei der Wahl nicht persönlich erschienen war, stieß auf Unverständnis“, schreibt die Zeitung.

Eine Pressemitteilung Schillacks beschreibt das ähnlich. „Die Basis für eine enge Zusammenarbeit und ein starkes Zusammenstehen, die gerade aufgrund der aktuellen Herausforderungen so notwendig sind, schienen mir nicht gegeben“, schreibt er und hat „starke Signale für einen lokal stärker verorteten Kandidaten“ vernommen. „Die in der Vorstellung am Wahlabend klar definierten Ziele in Finanz- und Sozialpolitik fanden trotz Wahlausgang für Schillack nicht den notwendigen Rückhalt“, den es für die Umsetzung seiner Meinung nach zwingend gebraucht hätte.

Ein weiteres Zitat aus Schillacks Brief in der LZ lässt aufhorchen: Er habe „in Neustadt mit unserem Verwaltungsvorstand und Bürgermeister Herbst Gespräche geführt, die mir haben deutlich werden lassen, dass es hier durchaus noch eine berufliche Zukunft für mich gibt.“

Wie die Neustädter Zeitung bei den im Rat vertretenen Parteien erfahren hatte, schätzen deren Sprecher die Chancen für eine Wiederwahl eher negativ ein, ein klares Bekenntnis zu Schillack gab es nur bei der SPD. Die Amtszeit des Ersten Stadtrats, der 2014 als Wahlbeamter für acht Jahre verpflichtet wurde, endet 2023, weil Schillack nach der Abwahl des Bau-Stadtrats Jörg Windmann 2015 neu gewählt worden war. Zuletzt war mehrfach von Differenzen zwischen Bürgermeister Dominic Herbst und Schillack berichtet worden (siehe auch Kasten). Das Stadtoberhaupt hatte den Bereich Personal bei seinem allgemeinen Vertreter abgezogen, Schillacks Steckenpferd Schulen soll in einem neuen Fachbereich „Bildung“ aufgehen.

Der Erste Stadtrat ist seit Mitte Dezember erkrankt. „Ob und wann er der Stadt Neustadt zur Verfügung steht, muss abgewartet werden“, heißt es am Ende seiner Mitteilung, er konzentriere sich darauf, gesund zu werden.

Abgang war bereits vorbereitet -

kein erneuter Vorschlag durch Herbst

In der Verwaltung hat man den Sinneswandel bei Maic Schillack mit einiger Überraschung aufgenommen. Laut Bürgermeister Dominic Herbst war der Abgang seines allgemeinen Vertreters Mitte Januar bereits vorbereitet, Aufgaben im Verwaltungsvorstand aufgeteilt worden. „Wie es jetzt weitergeht, muss man sehen“, sagt Herbst im Gespräch mit der Neustädter Zeitung. Er wünscht Schillack alles Gute für dessen Genesung. Die gelte es abzuwarten, erst danach könne die weitere Zusammenarbeit besprochen werden.

Nach 2023 dürfte es definitiv keine Zukunft für Maic Schillack in Neustadt geben. „Ich würde ihn nicht wieder vorschlagen und das habe ich ihm auch schon offen gesagt“, berichtet Dominic Herbst. Signale zum Hierbleiben - wie die Zitate aus Schillacks Brief an den Leonberger Oberbürgermeister nahelegen - habe es ebenfalls nicht gegeben.

