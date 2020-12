Region Hannover fördert Pilotprojekt zur Regenbewältigung in der Kernstadt

Zur „Klimafolgenanpassung“ gibt es 40.000 Euro und ein Konzept

Einen besonderen Fall von Starkregen gab es in der Kernstadt im Mai 2016. Damals musste das THW die Unterführung mit Hochleistungspumpen vom Wasser befreien. Foto: Seitz (Archiv).

Neustadt (r/tma). Starkregen könnte durch den Klimawandel zu einer häufiger auftretenden Gefahr werden kann - so argumentiert die Region Hannover in ihrem Förderprogramm zur Klimafolgenanpassung. Weil die Kernstadt regelmäßig von dem Wetterereignis betroffen ist, wird nun ein neuer Managementplan dafür als Pilotprojekt mit 40.000 Euro gefördert.

Die Stadtverwaltung hat zusammen mit ihrem Abwasserbehandlungsbetrieb (ABN) einen Generalentwässerungsplan (GEP) entwickelt, um auch niedergehende Regenmengen mit mehr als 20 Millimeter pro Quadratmeter gemessen in sechs Stunden bewältigen zu können. Dies gilt auf einer Fläche von 39 Quadratkilometern und einem Kanalnetz von 150 Kilometer Länge, und soll langfristig das Management von unwetterartigen Regengüssen erleichtern. Dabei wird ein integrativer Ansatz durch komplexe Verknüpfungen des Kanalnetzes, der räumlichen Niederschlagsdaten und der Oberflächenstrukturen angestrebt. Letztere umfassen sogenannte Versiegelungsgrade von Flächen und andere geographische Strukturdaten. Integriert werden auch bisherige Überflutungsnachweise. Insgesamt stehen dafür nach der Förderung nun 150.000 Euro bereit.

„Mithilfe eines neu entwickelten Analysemodells modellieren wir die Ausbreitungsprozesse des Regenwassers bei Starkregenereignissen und können so punktgenaue Vorhersagen darüber treffen, wie und wo sich das Wasser im Kanalsystem und an der Oberfläche sammelt“, so Nils Kreber, Projektleiter beim ABN. Der Betrieb könne Maßnahmen entwickeln, die bereits beim oberirdischen Abfluss ansetzen, um eine Überlastung des Kanalsystems zu verhindern. Das sind etwa „wassersensible“ Stadtentwicklung bei Vermeidung von unnötigen Flächenversiegelungen, die Renaturierung von Fließgewässern sowie die Sicherung von privaten und öffentlichen Grünflächen und Freiräumen zur Rückhaltung.

Als Pilotprojekt, gefördert durch die Klimaschutzleitstelle der Region, wird auch die Übertragbarkeit des Projektes auf andere Kommunen angestrebt.„Vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen nach Starkregen, vom Sturm umgeknickte Bäume auf der Fahrbahn: Den Städten und Gemeinden kommt beim Umgang mit den Folgen des Klimawandels eine wichtige Rolle zu. Mit unserer Förderrichtlinie zur Klimafolgenanpassung wollen wir sie dabei unterstützen, sich systematisch mit den notwendigen Lösungen zu befassen und die Überlegungen in die Entwicklung der örtlichen Infrastruktur einzubinden“, erklärt Christine Karasch, Regionsdezernentin für Umwelt, Planung und Bauen.

Förderung der Klimaschutzleitstelle

Die Förderrichtlinie ist ein Baustein des Klimaanpassungskonzepts der Region Hannover. Bezuschusst werden sowohl die Erstellung kommunaler Konzepte als auch die Umsetzung von konkreten Maßnahmen. Ziel ist, sogenannte blaue und grüne Infrastruktur zu schaffen, zum Beispiel Überflutungsflächen für Niederschlagswasser zu planen, bei Neupflanzungen neue Pflanz- und Bewässerungssysteme zu berücksichtigen oder Bebauung so zu gestalten, dass Hitzeinseln verschwinden. 2021 stehen hierfür 250.000 Euro, im Folgejahr 150.000 Euro bereit. Über das Programm sowie weitere Förderprogramme auf Bundes- oder Landesebene zum Klimawandel informiert die Klimaschutzleitstelle der Region per E-Mail an klimaschutzleitstelle@region-hannover.de.

