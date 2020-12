Jugendfeuerwehr endet Jahr mit Weihnachtsgeschenken

Die Betreuerinnen Marie Horn und Neele Fachmann überbrachten den Jugendlichen „Einsatzkoffer“ und JF-Tasse. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Otternhagen (r/tma). Schon seit einigen Wochen durften sich auch die Jugendfeuerwehren Corona-bedingt nicht mehr zu Übungsdiensten treffen. Jugendfeuerwehrwart Matthias Lau und sein Betreuerteam wollten das Jahr allerdings nicht zu Ende gehen lassen, ohne den Mitgliedern noch eine Freude zu bereiten.

So wurden kleine „Einsatzkoffer“ mit Süßigkeiten, einem Brief und einer speziell angefertigten Tasse mit den Namen aller Mitglieder gepackt. Die Betreuer machten sich in Zweierteams auf den Weg durch das Dorf, um die Päckchen an alle Jugendlichen zu überbringen. In dem Brief bedankten sie sich für die Teilnahme an den Übungsdiensten, die noch im Sommer und Herbst durch die weniger angespannte Lage stattfinden konnten und gaben einen Ausblick auf das kommende Jahr.

So sollen wieder das Zeltlager und die Abnahme der Leistungsspange durchgeführt werden. Lau und sein Team hoffen, dass alle Jugendlichen wieder motiviert zu den Übungsdiensten kommen, sobald der Betrieb wieder aufgenommen werden darf.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1138 vom 02.01.2021