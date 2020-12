80-Jährige schießt mit Mercedes quer über die Fahrbahn

Audi gerammt, sonst niemanden getroffen

Aus der Ausfahrt der Waschstraße war die Seniorin mit ihrem Mercedes gegen einen Audi und dann quer über die Justus-von-Liebig-Straße geschossen. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Mit viel Glück sind bei einem Unfall am Montagnachmittag schwerere Schäden ausgeblieben, als eine Seniorin mit ihrer Limousine quer über die Justus-von-Liebig-Straße schoss und erst in den Rabatten des Famila-Warenhauses stehen blieb.

Gegen 14 Uhr hatte ein 49 Jahre alter Neustädter am Steuer seines Audi-Kombi an der Ausfahrt eines PKW-Pflegecenters gewartet, um auf die Straße in Richtung Innenstadt einzubiegen. Hinter ihm verließ eine 80-Jährige mit ihrem Mercedes gerade die Waschstraße. Aus noch ungeklärter Ursache beschleunigte die Neustädterin ihre Limousine unkontrolliert und rammte die Beifahrerseite des Audi, raste dann quer über die Justus-von-Liebig-Straße sowie den Fuß-/Radweg und krachte etwa in Höhe der dortigen Bushaltestelle in die Büsche. Möglicherweise hatte die Seniorin Gas und Bremse verwechselt.

"Das war absolutes Glück, dass gerade kein Querverkehr herrschte und niemand an der Bushaltestelle wartete", sagte einer der aufnehmenden Beamten als Fazit.

Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt, die Seniorin ebenfalls untersucht. Sie blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 7.000 Euro geschätzt.

