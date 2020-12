Räuber bedrohen Jugendlichen mit Pistole und erbeuten Schmuck

Tresor ausgeräumt - Opfer gefesselt zurückgelassen

Helstorf (os). In der Nacht zu Heiligabend haben zwei unbekannte Täter einen 17-Jährigen Zuhause überfallen. Sie raubten Geld und Schmuck aus einem Tresor und konnten unerkannt entkommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten die Räuber gegen Mitternacht die Terassentür eines Zweifamilienhauses am Tannenweg aufgehebelt. In der Wohnung trafen sie auf einen 17 Jahre alten Bewohner und zwangen ihn laut Polizeibericht mit vorgehaltener Handfeuerwaffe, das Versteck des Tresorschlüssels zu verraten. Dann fesselten die Täter ihr Opfer und räumten den Safe aus. Mit Schmuck und Geld in nicht genanntem Wert flüchteten sie. Der 17-Jährige konnte schließlich sein Handy erreichen und Hilfe rufen. Er blieb nach Aussage eines Polizeisprechers unverletzt.

Eine erste Fahndung der Polizei nach den Tätern blieb erfolglos. Die Hintergründe des Tatgeschehens sind nach einer Pressemitteilung vom heutigen Freitag nach unklar, der Zentrale Kriminaldienst der Polizeidirektion Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1137 vom 26.12.2020