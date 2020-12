Einbruchsserie geht mit vielen Tatorten weiter

Neustadt/Bordenau/Otternhagen/Scharnhorst (os). Nach einer Serie am vergangenen Wochenende (wir berichteten) beschäftigt die Polizei sich erneut mit einer Anzahl von Einbrüchen oder versuchten Taten. Auch die wurden zumeist am Vorwochenende verübt.

Zwischen Freitag und Montag haben unbekannte Täter versucht, in den Kindergarten Bordenau am Dorfteich einzubrechen. Sie versuchten mit einem Stein eine Fensterscheibe und eine Glastür einzuwerfen, die Glasscheiben wurden dabei beschädigt. Das Eindringen in das Gebäude gelang den Tätern jedoch nicht.

Am Samstag oder Sonntag war auch die Waldbühne Otternhagen Ziel von Einbrechern.

Auf dem Gelände befinden sich diverse Lagerräume in Form von Holzhütten. Der oder die Täter versuchten verschiedene Hütten aufzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nur die Tür der Umkleideräume gewaltsam zu öffnen. Ob

Gegenstände entwendet wurden, konnte bisher nicht geklärt werden. In einem Unterstand

hielten sich die Täter offensichtlich länger auf. Sie ließen dort Getränkedosen und zwei Mund-Nasen-Bedeckungen zurück.

Zwischen dem Freitag und Sonntag wurde auch versucht, in mehrere Gebäude des Bundessortenamts in Scharnhorst einzubrechen. Die Täter hebelten erfolglos an drei verschiedenen Türen und Garagentoren herum.

In der Nacht zu Sonntag sind unbekannte Täter in das Verteilerzentrum der Post an der Justus-von-Liebig-Straße eingedrungen. Sie entwendeten zwei kleine Tresore. Die Safes sind offensichtlich auf einen Transportwagen für Pakete aufgeladen und so aus dem Gebäude transportiert worden. Normalerweise wird in den Tresoren Bargeld gelagert. Aufgrund der Corona-Pandemie befanden sich in den Tresoren lediglich ein paar Schlüssel.

In derselben Nacht sind unbekannte Täter in die Friedhofskapelle des Friedhofes Lüningsburg

eingebrochen. Sie hebelten eine Nebentür auf und gelangten so in die Kapelle. Entwendet wurde hier nichts.

Neben der Kapelle befinden sich weitere Flachdachgebäude. Hier wurde ein Metallfenster

aufgehebelt. Hinter diesem Fenster werden Unterlagen des Tiefbauamtes gelagert. Auch hier

wurde offensichtlich nichts entwendet.

Hinweise in allen Fällen erhofft sich die Polizei Neustadt, Telefon 05032/9559-115.

