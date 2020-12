Offener Ganztag: Lehrer wollen mit Konzept auf Beschluss zu Teilung warten

Grundschule Mandelsloh/Helstorf: Schulleiterin berichtet im Ausschuss

Mandelsloh/Helstorf (tma). In seiner Sitzung Anfang des Monats hat der Rat mehrheitlich entschieden, dass die bisherige Grundschule Mandelsloh/Helstorf geteilt werden und eine Schule am Standort Helstorf neu gegründet werden soll. Zu dem Zeitpunkt durfte sich Schulleiterin Nicole Ortelt nicht dazu äußern, im Schulausschuss am Dienstag hat sie in einem Bericht zur Umwandlung in eine Offene Ganztagsschule die Seite des Kollegiums klar gemacht.

Doch die erste Kritik an dem Vorgehen kam in der „hybriden“ Sitzung - manche Mitglieder waren zugeschaltet - von Elternvertreter Hendrik Fuhrwerk. Der Niedernstöckener ist auch Teil der sogenannten Steuerungsgruppe und hatte schon im Juni offen Unzufriedenheit geäußert. „Warum sind schon wieder Wochen vergangen, ohne dass der Antrag zur Niedersächsischen Landesschulbehörde (NLSchB) gegangen ist“, will Fuhrwerk wissen. Die Verwaltung beteuert, dass sie „mit allen Kräften, die uns zur Verfügung stehen“ den Antrag stelle. „Die Steuerungsgruppe wartet seit Monaten auf die Verwaltung“, erklärt Fuhrwerk nach der Sitzung. „Man schiebt ja immer wieder mit unterschiedlichen Argumenten.“

Einen endgültigen Beschluss wünscht sich auch Schulleiterin Ortelt, die zugeschaltet über das Konzept als Ganztagsschule gesprochen hat. Dieses liegt schriftlich nicht vor, da die Lehrer abwarten wollen, bevor sie ihre Zeit dafür aufwenden. „Von uns arbeitet niemand mehr für die Mülleimer“, stellt Ortelt klar. Durch die bevorstehende Teilung seien aber Teilbeschlüsse für das Szenario im Gespräch.

Die Umwandlung von einer teilgebundenen Ganztagsschule muss nun erfolgen, weil das Modellvorhaben „Kooperativer Hort“ endet. „Das hat uns allen ganz gut gefallen, multiprofessionelle Teams sind auch in Zukunft einen Gedanken wert“, erklärt Ortelt die Position des Kollegiums. Doch Schule und Hort seien nicht ganz kompatibel, es sei deutlich geworden, dass oft nicht genügend Personal vorhanden sei. Daher wünschen sich die Lehrer idealerweise den Weg zurück zur verlässlichen Grundschule, würden aber einen offenen dem teilgebundenen bevorzugen. „Ich bin Fan des teilgebundenen Ganztags, kann aber die Argumente des Kollegiums absolut nachvollziehen“, so die Schulleiterin.

Für Kritik bei Günter Hahn (UWG) und noch harscher bei Ute Bertram-Kühn (FDP) sorgte die Vorstellung des Ergebnisses einer Umfrage bei den Eltern. Dort geht der Trend mehrheitlich mit 47 Prozent zum teilgebundenen Ganztag. Warum dies nicht berücksichtigt werde, will Hahn wissen. Ortelt bleibt diplomatisch, bedauert, dass sie nicht wisse, warum so gewählt wurde und verspricht nach der Umwandlung eine weitere Umfrage.

Die Drucksache abgelehnt hat Bertram-Kühn, das Schreiben sie mit heißer Nadel gestrickt. Auch ist sie verwundert, dass die Schulleiterin vorab Meinungen eingeholt hat. Die Vorgehensweise sei so mit Schulträger und NLSchB abgestimmt, verteidigt Ortelt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1137 vom 26.12.2020