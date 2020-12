„Karin“ spült 90.000 Euro in die Stadtkasse

Standort-Premiere in Suttorf - zweite Kamera geplant

An der Landwehr war Blitzer „Karin“ dieses Jahr letztmals im Einsatz, ab 7. Januar geht die Geschwindigkeitsüberwachung weiter. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Der Geschwindigkeitsmessanhänger „Karin“ hat sich als einnahmestarke „Mitarbeiterin“ der Stadtverwaltung erwiesen. Seit das Gerät Ende März in Dienst gestellt wurde, kamen bis 30. November rund 180.000 Euro Buß- und Verwarngelder zusammen. „Das sind nur die bisher beendeten Verfahren“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Wo Widersprüche laufen, könnten noch weitere Zahlungen möglich werden. Abgerechnet wird mit der Region als zuständige Verkehrsbehörde, dort bleiben auch 50 Prozent der Einnahmen. Trotzdem hat „Karin“ mit 90.000 Euro schon deutlich mehr als die Hälfte ihrer Anschaffungskosten von 175.000 Euro in die Stadtkasse gespült. Und das Messgerät war nicht einmal die komplette Zeit im Einsatz, sondern Reparatur-bedingt mehrere Wochen nicht an den bisher 16 Standorten aufgestellt worden.

Eingesetzt war sie bereits in Averhoy, Basse, Evensen, Mandelsloh, Mardorf (zwei Standorte), Otternhagen, Schneeren, Welze und Wulfelade sowie an Königsberger Straße, Landwehr, Lindenstraße, Nienburger- und Wunstorfer Straße in der Kernstadt.

Gerade weil bisher nur jeweils in eine Richtung gemessen werden kann, dürfte noch Luft nach oben sein, was die Einnahmen betrifft. Diese Luft plant die Verwaltung auch zu nutzen. Eine zweite Kamera-/Blitzeinheit steht im Haushaltsentwurf 2021, mit der würden dann jeweils beide Richtungen an fast jedem Messpunkt überwacht. An einigen wenigen Punkten ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten - etwa Abstand zum Ortsschild - nur eine Richtung möglich.

Die Messpunkte sind jeweils bekannt, trotzdem erfüllt „Karin“ die scherzhafte Bedeutung ihres Namens bisher längst nicht. „Kein Arsch rast in Neustadt“, der Spruch wird Bürgermeister Dominic Herbst als Bedeutung der einzelnen Namen zugeschrieben. Trauriger Höhepunkt bisher war Averhoy. Als dort noch durch den Fahrbahnzustand 30 Stundenkilometer erlaubt waren, gab es in einer Woche mehr als 1.100 Verstöße - sogar beim Überholen wurden Autofahrer geblitzt. „Es gibt zwar immer mal wieder dieses Abzocke-Argument, aber da der Anhänger gut zu erkennen ist und wir die Standorte auch ankündigen, zieht das nicht“, sagt Gleue. „Teure Fotos“ zu vermeiden, ist letztlich einfach: Nicht schneller fahren als erlaubt, dann blitzt „Karin“ auch nicht.

Nach zweiwöchiger Feiertags-Pause wird der Messanhänger ab 7. Januar wieder auf seine Überwachungsmission geschickt. Ende Januar steht mit der Ortsdurchfahrt Suttorf eine weitere Premiere an, die Polizeiinspektion Garbsen hat dort einen zusätzlichen Standort genehmigt.

So kommt „Karin“ an neue Messstellen

Immer wieder wünschen sich Leser - besonders auch in den sozialen Netzwerken - „Karin“ an bestimmten Stellen. Solche Wünsche haben aber nur Aussicht auf Erfolg, wenn sie direkt an Verkehrskoordinator Benjamin Gleue unter der E-Mail bgleue@neustadt-a-rbge.de gerichtet werden. Die Verwaltung muss dann eine Genehmigung bei der Polizeiinspektion Garbsen erreichen, etwa über Belegmessungen mit dem Seitenraum-Messradar. Ob ein Standort geeignet ist, hängt von weiteren Faktoren ab. Sicher ist nur, dass alle Wünsche, die Gleue nicht direkt erreichen, vergeblich bleiben dürften.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1137 vom 26.12.2020