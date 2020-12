Bäume fallen für Instituts-Neubau

400 neue werden nach Fertigstellung gesetzt

Die ersten Bäume - zumeist Birken - sind am vierten Adventswochenende bereit gefallen.

Mecklenhorst (os). Bevor im kommenden Jahr der erste Spatenstich für den Neubau eines der größten Neubauprojekte des Neustädter Landes gesetzt werden kann, fallen in diesen Tagen rund 90 Bäume entlang der Straße „Am Föhrkamp“. Wie berichtet baut das Staatliche Baumanagement Weser-Leine für das Friedrich-Loeffler-Institut einen neuen Nutztier-Forschungskomplex auf einem Acker nördlich der Mecklenhorster Straße. Investiert werden rund 100 Millionen Euro.

Die mit dem Naturschutzbeauftragten und entsprechenden Behörden abgestimmte Maßnahme ist notwendig, damit die Neubauarbeiten 2021 planmäßig beginnen können. „Der Baumverlust wird jedoch mehr als ausgeglichen“, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Rund um den neuen Institutskomplex wird das Staatliche Baumanagement in Zusammenarbeit mit dem Bundesforstbetrieb Niedersachsen rund 400 neue Bäume pflanzen - mehr als viermal so viele wie jetzt gefällt werden.

Das Friedrich-Loeffler-Institut hat die Absicht, auf dem Areal in Mecklenhorst Institute für Nutztiergenetik und Tierernährung sowie für Tierschutz- und Haltung anzusiedeln, die bisher noch am Standort Celle untergebracht sind.

