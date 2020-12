Neuer Gastwirt für Wilhelmstein gesucht - Region und SMT investieren in die Zukunft

Zwei Kandidaten aus dem Stadtgebiet melden Interesse an Ausschreibung

Mardorf (tma). Nachdem in den vergangenen Jahr viel um den Betrieb des Wilhelmsteins im Steinhuder Meer diskutiert wurde, haben Steinhuder Meer Tourismus GmbH (SMT) und Region Hannover nun einen maßgeblichen Vertrag für die Zukunft der Inselfestung unterschrieben.

Damit zieht sich das Haus Schaumburg-Lippe als Eigentümer aus dem Inselbetrieb zurück, die Aufgabe übernimmt fortan die SMT. Unterstützt wird sie jährlich mit 60.000 Euro, die Region erhält im Gegenzug einen Gastsitz im Aufsichtsrat. Die SMT stellt durch zusätzliche Mittel ihrer Gesellschafter, der Städte Wunstorf, Neustadt, Rehburg-Loccum und Samtgemeinde Sachsenhagen 40.000 Euro jährlich bereit. Der neue Vertrag mit der Region gilt unbefristet, das Geld fließt allerdings vorerst bis 2025, danach wird jeweils alle fünf Jahre neu über Fortsetzung und Höhe der Förderung entschieden.

„Seine Lage und die spannende Geschichte der Inselfestung machen den Wilhelmstein wirklich einzigartig. Mit dem heute unterzeichneten Vertrag sichern wir den Betrieb der Insel finanziell ab“, erklärt die unterzeichnende Regionsdezernentin Christine Karasch. „Darüber hinaus wollen wir den Wilhelmstein im Rahmen des parallel erarbeiteten Nutzungskonzepts als Ausflugsziel attraktiv halten und den Betrieb auf nachhaltige Füße stellen.“

Als nächsten Schritt wollen die Akteure, gemeinsam mit einem externen Planungsbüro, ein touristisches Nutzungskonzept entwickeln, um die im 18. Jahrhundert entstandene Insel noch lange als touristische Attraktion zu erhalten. „Der Wilhelmstein hat großes Potenzial“, so SMT-Geschäftsführer Willi Rehbock. „Der hohe infrastrukturelle Aufwand und der Saisonbetrieb machen eine wirtschaftliche Planung aber zur Herausforderung. Mit der neuen Aufgabenverteilung ist der Grundstein für einen erfolgreichen Betrieb gelegt.“

Ein wichtiger Teil davon bleibt auch die Gastronomie. Zuletzt war dafür Peter Dombrowski zuständig, ein Steinhuder Hotel hat Zimmer in der Festung angeboten. Nun wird ein neuer Gastwirt gesucht, der beide Aufgaben vereinen soll. In seiner Ausschreibung will die SMT ganzheitliche Konzepte fordern. Der Bewerbungsschluss ist Ende Januar, auch zwei stadtbekannte Kandidaten aus Neustadt können sich vorstellen, ihren Hut in den Ring zu werfen.

Erfahrung ganz in der Nähe zum Wilhelmstein bringt „Havanna“-Betreiber Jürgen Stach mit, der schon zwölf Jahre an der Badeinsel bewirtet hat. „Das ist eine Traumlocation, ich kenne die Leute hier, fühle mich ja fast wie ein Steinhuder“, so der Gastronom. „Wenn man vor der Saison alle Bedarfe durchspricht, kann das auch ohne ständige Partys lukrativ werden.“ Er möchte ein musikalisches Gleichgewicht finden und „auch mal eine Operette oder Jazz“ einplanen, um die Anwohner nicht „mit ständiger Beschallung gegen sich aufzubringen“. Auch will er alle Akteure mit ins Boot nehmen und so nicht nur den Ansprüchen der Pächter, sondern etwa auch denen der Naturschützer gerecht zu werden.

Kritischer sieht das der ehemalige „Tandem“-Inhaber und FDP-Ratsherr Thomas Iseke, der auch sein Interesse andeutet sollten die Bedingungen stimmen. „Ich sehe Schwierigkeiten, auf die Pächter zuzukommen“, so Iseke. Vor allem die umstrittenen Nachtfahrten müssten zukünftig erlaubt bleiben - ein dringendes Anliegen seiner Partei (wir berichteten) - sonst sei die Bewirtung nicht lukrativ.

Zudem bereite ihm die nun verpflichtende Genehmigung aller Veranstaltungen Bauchschmerzen. Ebenso könne der Tourismus nicht dauerhaft gefördert werden, „das ist nicht mit meinem liberalen Gewissen vereinbar“. Iseke will sich aus den Gründen vor einer Bewerbung noch genau mit der Ausschreibung befassen.

