Süßes für Tafelkunden und ehrenamtliche Mitarbeiter

Auch Tänzer sammeln Lebensmittel

Tafel-Mitarbeiter sowie Vertreter von Weltladen und Süßem Kaufhaus bei der Übergabe der weihnachtlichen Naschereien. Foto: Seitz

Martina Kressler (Mitte) liefert die Spenden vom Team des Tanzzentrums bei der Tafel ab. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). „Erstmal verschlägt es mir die Sprache“, sagt die Leiterin der Tafel, Ulla Paczkowski vor dem Weltladen beim Anblick von zahlreichen, prall gefüllten Tüten mit weihnachtlichen Naschereien. Im Süßen Kaufhaus und im Weltladen war zugunsten von Tafelkunden und -mitarbeitern gesammelt worden, dabei kamen rund 25 Kilogramm an Spenden zusammen, wie Jürgen Kassebeer aus dem Tafelteam per „Armwaage“ fachmännisch schätzte. „Neustadt ist schon eine tolle Stadt mit so hilfsbereiten Menschen“, fasst Paczkowski die Unterstützung für die Tafel in der Vorweihnachtszeit zusammen.

Allein 300 Tüten mit fest zusammengestellten Süßigkeiten wurden im Süßen Kaufhaus in die Sammelkörrbe gelegt. „Ich schätze, jeder dritte Kunde hat auch etwas gespendet“, sagt Inhaberin Ulrike Reiche. Doris Dräger vom Weltladen-Team hatte die Aktion initiiert, „bei uns war das auch sehr viel mehr als Ostern“, ist sie sicher.

„Wir sind froh und dankbar für ein verkaufsreiches Jahr am Standort Leinstraße“, sagt sie im Rückblick auf das Jahr. Viele positive Rückmeldungen über Räumlichkeiten und Angebot hätten das Team erreicht. „Wir haben die Hoffnung, dass dieser Erfolg unseres Ladens durch die Verkaufserlöse für die Menschen in den besonders hart von der Pandemie betroffenen Erzeugerländern zu einer echten Hilfe beiträgt“, sagt Dräger. Überlebt habe der Weltladen durch treue Kunden und Spender, die zum Aufbringen der Miete beigetragen hatten.

Trotz der für ihren Betrieb harten Lockdown-Folgen haben auch Tänzer vom Team Kressler für die Tafeln in Garbsen und Neustadt gesammelt. Nudeln, Milch, Mandarinen, Schokolade, jede Art von Konserven und sogar Waschmittel kamen wie in den Vorjahren zusammen. „Damit diese schöne Tradition aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausfallen musste, sind in diesem Jahr die Mitarbeiter eingesprungen“, schreibt Juniorchef Manuel Kressler über die Aktion, die sonst von Teilnehmern getragen wurde. Tanzlehrer, Fitnesstrainer, Büromitarbeiter, Reinigungskräfte und sogar die vielen Helfer und Assistenten: Fast alle haben gespendet und insgesamt drei Einkaufswagen bis zum Überlaufen gefüllt. Auch einige Mitglieder sind während der Bürozeiten vorbeigekommen und haben ihre Lebensmittelspenden vorbeigebracht. „Ich bin sehr glücklich, dass unsere jährliche Sammelaktion trotz des Lockdowns stattfinden konnte. Die Dankbarkeit bei der Übergabe der Lebensmittel war überwältigend“, sagt seine Mutter Martina Kressler.

