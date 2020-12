Nur geringe Beute bei Einbruchsserie

Täter richten aber viel Schaden an

Neustadt/Hagen (os). Bei mehreren Einbrüchen zwischen 15. und 20. Dezember haben die Täter zwar einiges an Schaden angerichtet, aber nur wenig Beute gemacht.

In der Nacht zum Sonntag, 20. Dezember, wurde in eine Verkaufsstelle für Weihnachtsbäume, am Rudolf-Diesel-Ring im Gewerbegebiet Ost eingebrochen. Der oder die Täter hebelten die Tür der Holzhütte auf und durchwühlten den Innenraum. Es wurde nichts entwendet. „Die Kasse wird abends durch den Betreiber mitgenommen und sicher verwahrt“, so die Polizei. Beim Eindringen wurden eine Lichterkette und das Schloss der Holzhütte beschädigt.

In der selben Nacht wurde in Hagen, Am Gänseberg, ein Zigarettenautomat aufgeflext sowie Zigaretten und Bargeld entwendet.

Auch der Einbruch in eine Verkaufshütte für Forellen an der Wunstorfer Straße geschah in der Nacht zum Sonntag. Aus einer im Inneren gefundenen Kasse nahmen der oder die Täter eine geringe Menge Bargeld mit.

Zwischen 15. und 20. Dezember brachen Unbekannte in das Vereinsgebäude des FC Wacker Neustadt an der Jahnstraße ein. Durch das Aufhebeln der Imbissklappe gelangten sie hinein, durchsuchten mehrere Schränke, nahmen nach ersten Feststellungen aber nichts mit.

Hinweise zu allen Fällen an die Polizei Neustadt, Telefon 05032/9559-115.

