Pfadfinder bringen das Friedenslicht

Der Neustädter Stammesvorstand Hans Höing bringt das Friedenslicht. Foto: (r).

Jürgen Winkler. Wolfgang Winkler und Heidi Hoffmann verteilen das Friedenslicht nach dem Gottesdienst. Foto: (r).

Neustadt (os). Das Friedenslicht aus Betlehem kommt seit vielen Jahren durch die Pfadfinder auch ins Stadtgebiet und wird dann weiterverteilt. Die verbindende Wirkung der Aktion soll trotz Corona auch 2020 ihre Wirkung entfalten.

„Wir sind dankbar, dass die Pandemie das Friedenslicht nicht aufhält“, freut sich Hans Höing, Stammesvorstand in Neustadt. Die Ehrenamtlichen holten das Licht aus der katholischen Gemeinde St. Raphael in Garbsen ab, wo auch der Bezirks-Kurat der Pfadfinder, Christoph Lindner, als Pfarrer aktiv ist. „Gerade in Zeiten von einer monatelangen Pandemie, von Corona-Leugnern und Grenzen in den Herzen und Köpfen einiger Menschen ist das Friedenslicht vielleicht ein kleines, aber ein sehr wichtiges und deutliches Zeichen für Verbundenheit und Solidarität in unserer Gesellschaft“, ist Höing überzeugt.

Anders als sonst gab es keinen großen Aussendungsgottesdienst in Hannover und auch die Verteilung lief dieses Jahr anders. Nach Online-Bestellung brachten die „Rover“ zwischen drittem und viertem Advent das „Friedenslicht to go“ nach Hause und entzündeten bereitgestellte Kerzen vor den Türen. Auch beim Gottesdienst am vierten Advent stand eine kleine Delegation bereit und gab das Licht weiter. Auch danach standen Stammesmitglieder noch einige Stunden am Kirchplatz, um das Licht kontaktlos zu verteilen. „Etliche Menschen brachten eine eigene Laterne mit, um sich so das weitgereiste Licht nach Hause zu holen“, berichtet Höing.

Seit 1986 wird jedes Jahr ein Licht in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem entzündet. Von da aus reist die brennende Kerze anschließend mit dem Flugzeug nach Wien. Dort angekommen, wird es von Pfadfinder abgeholt und per Zug, Schiff, Auto und Flugzeug in der ganzen Welt verbreitet. „Das Friedenslicht ist ein Beispiel dafür, wie Grenzen gemeinsam überwunden werden können. Es verbindet Menschen vieler Nationen und Religionen miteinander“, so die Pfadfinder.

