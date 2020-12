Schulausschuss am Dienstag: Fragen können noch eingereicht werden

Neustadt (r/tma). Nur in begrenzter Personenzahl wird die Öffentlichkeit bei der Sitzung des Schulausschusses am morgigen Dienstag, 22. Dezember, um 18 Uhr, zugelassen.

Die Anmeldung zur digitalen Sitzung kann bis 12 Uhr am Sitzungstag per E-Mail an buergermeister@neustadt-a-rbge.de zu gesendet werden. Fragen von Einwohnern werden ebenfalls auf diesem Weg angenommen. Das Protokoll wird umgehend veröffentlicht, darüber erfolgt auch eine Beantwortung der Fragen.

Ausschussmitglieder, die sich nicht in der Lage sehen mit geeigneter Technik an der Sitzung teilzunehmen, haben die Möglichkeit über ein Videokonferenzsystem vor Ort im Sitzungssaal der Nienburger Straße 31 teilzunehmen.

