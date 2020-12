Kirchliche Nachrichten für dieses Wochenende und Weihnachten

... fehlen leider in der heutigen Ausgabe

Neustadt (os). Leider haben es die Termine für Gottesdienste an diesem Wochenende sowie an den Weihnachtsfeiertagen nicht in die heutige Neustädter Zeitung geschafft. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und liefern sie auf diesem Weg nach:

vom 19. bis 25. Dezember

Eilvese, Auferstehungskirche, 20.12., 17 Uhr, Andacht „zwischen Torte und Tatort“

Helstorf, Kirche, 20.12., 17 Uhr, Gottesdienst, Weitergabe des Friedenslichtes

Laderholz, Grillhütte, 20.12., 15 Uhr, Andacht zum 4. Advent

Mariensee, Klosterkirche, 20.12., 10 Uhr, Gottesdienst mit Ankunft des Friedenslichts aus Bethlehem mit Pn. Chr. Norzel-Weiß, Konfirmanden, Mitgliedern der Projektband

Neustadt, Johanneskirche, 20.12., 10 Uhr, Gottesdienst mit Pastorin Wißmann, 20.12., 17 Uhr, Gottesdienst mit Pastorin Wißmann

Neustadt, Liebfrauen, 20.12., 10 Uhr, Gottesdienst mit P. Dr. Bruns

Otternhagen, Johanneskirche, 20.12., 17 Uhr, Zeit der Stille mit Verteilen des Friedenslichts - Pastorin Ulrike Dörries-Birkholz (Musik: Andreas Hagemann)

Poggenhagen, Bonifatiuskirche, 20.12., 10 Uhr, „Wünsch dir was“ Gottesdienst mit Weihnachtsmelodien von der Orgel, Pastorin Alida Weinert

Schneeren, Kirche „Zum Guten Hirten“, 20.12., 9.30 Uhr, Gottesdienst mit Lektorin Birgit Grote

Katholische Gottesdienste

St. Peter und Paul Neustadt, Samstag, 19.12., 15.30 Uhr, Hl. Beichte, Sonntag, 20.12., 10.30 Uhr, Hl. Messe, Die Pfadfinder bringen das Friedenslicht

St. Johannes Poggenhagen, Samstag, 19.12., 18 Uhr, Hl. Messe, Dienstag, 22.12., 18 Uhr, Hl. Messe

Herz Jesu Hagen, Sonntag, 20.12., 9 Uhr, Wortgottesfeier

Weihnachten (24. bis 27. Dezember)

Für fast alle Gottesdienste sind Anmeldungen erforderlich, genauere Informationen bei der jeweiligen Gemeinde.

Basse, Simon-und-Judas-Kirche, 24.12., 16.30 Uhr, Christvesper, 24.12., 18.30 Uhr, Christvesper

Bordenau, Gemeindegarten, 24.12., 14 Uhr, Krippenspiel

Bordenau, St. Thomaskirche, 24.12., 18 Uhr, Christvesper, 25.12., 10 Uhr, Festgottesdienst

Büren, vor der Kirche, 24.12., 14.30 Uhr, Kinderchristvesper in Büren mit Pn. Chr. Norzel-Weiß und Bürener Kindern

Dudensen, Hof Kehrbach, 24.12., 15 Uhr, Gottesdienst, 23 Uhr, Gottesdienst am Heiligabend Kirche: 26.12., 9.30 Uhr, Gottesdienst

Eilvese, zu Hause: 24.12., 15 Uhr, Krippenspiel als Videoandacht und Mitmach-Mal-Aktion, vor der Kirche: 17 Uhr, Christvesper, 26.12., 9.30 Uhr, Gottesdienst

Empede, vor der Kapelle, 24.12., 15 Uhr, Christvesper

Esperke, Am Schafstall, 24.12., 15 Uhr, Autokino-Gottesdienst

Hagen, Hof Hoffmeyer, 24.12., 15 Uhr, Gottesdienst für Kinder am Heiligabend, 16 Uhr, Gottesdienst, 17 Uhr, Gottesdienst, 18 Uhr, Gottesdienst, 25.12., 10 Uhr, Gottesdienst

Mandelsloh, St. Osdag Kirche, 24.12., 14.30 Uhr, Familienkirche; 16 Uhr, Christvesper I, 18 Uhr, Christvesper II, 21 Uhr, Christmette I, 23 Uhr, Christmette II, 25.12., 18 Uhr, Christfest I, 26.12., 10 Uhr, Christfest II

Mardorf, am Gemeindehaus, 24.12., 17.30 Uhr, Christvesper

Mardorf, Gemeindehaus, 26.12., 11 Uhr, Weihnachtsgottesdienst

Mariensee, vor der Klosterkirche, 24.12., 18 Uhr, Christvesper, 24.12., Klosterkirche 16.30 Uhr, Familienchristvesper, 24.12., 21.30 Uhr, Christnacht 25.12., 10 Uhr, Festgottesdienst; 16 Uhr, Für Spaziergänger: Weihnachtsliedersingen, 26.12., 18 Uhr, musikalische Vesper,

Metel, Schützenhaus, 24.12., 22 Uhr, Christmette

Neustadt, Johanneskirche, 25.12., 10 Uhr, Gottesdienst, 11 Uhr, Gottesdienst,17 Uhr, Gottesdienst, 27.12., 10 Uhr, Gottesdienst

Neustadt, Marktplatz vor der Liebfrauenkirche, 24.12., 15 und 16 (Familien), 17 und 18 Uhr (Jugend), 19 und 20 Uhr (Erwachsene), Ökumenische Gottesdienste

Niedernstöcken, St. Gorgonius-Kirche, 24.12., 14 und 15 Uhr, Krippenspiel, 24.12., 16.30 Uhr, Christvesper, 25.12., 10 Uhr, Gottesdienst

Otternhagen, Johanneskirche, 24.12., 15, 16.30, 18 Uhr, Gottesdienst mit der Weihnachtsgeschichte als Fotostory, 24.12., 25.12., 10 Uhr, Festgottesdienst

Poggenhagen, Bonifatiuskirche, 24.12., 17 Uhr, Christvesper, 24.12., 23 Uhr, Christnacht

Poggenhagen, Dorfplatz, 24.12., 16 Uhr, Krippenspiel Open Air,

Poggenhagen, St. Johannes, 24.12., 16 Uhr Wortgottesfeier

Scharrel, Kapelle, 26.12., 10 Uhr, Gottesdienst

Schneeren, an der Kirche, 24.12., 16 Uhr, Christvesper, Kirche:, 24.12., 22.30, Christnacht, 26.12., 9.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst

Katholische Gottesdienste

St. Peter und Paul Neustadt, Donnerstag, 24.12., 22 Uhr, Christmette, Freitag, 25.12., 10.30 Uhr, Hl. Messe, Samstag, 26.12., 10.30 Uhr, Hl. Messe, Sonntag, 27.12., 10.30 Uhr, Hl. Messe

St. Johannes Poggenhagen, Samstag, 26.12., 9 Uhr, Hl. Messe

Herz Jesu Hagen, Freitag, 25.12., 9 Uhr, Hl. Messe, Sonntag, 27.12., 9 Uhr, Hl. Messe

