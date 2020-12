Der Baum brennt tatsächlich durch Weihnachtsbeleuchtung

Feuerwehr löscht in der Innenstadt

Neustadt (os). In vier Meter Höhe brannte am heutigen Freitagvormittag zwar kein Weihnachtsbaum, aber dennoch hatte die Brandursache mit dem bevorstehenden Fest zu tun. Eine Mehrfachsteckdose für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt hatte sich - vermutlich durch Überlastung - entzündet, Flammen schlugen aus dem im Baum hängenden Gerät. Die Kernstadt-Feuerwehr hat mit 14 Einsatzkräften unter Leitung von Zugführer Florian Heusmann die Stecker aus der Elektroverteilung entfernt und alle Sicherungen herausgenommen. Die Flammen waren schon von selbst erloschen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1136 vom 19.12.2020