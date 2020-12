Sportentwicklungsplan startet digital

Wissenschaftler bietet Einführung für Vereinsvertreter

Neustadt (os). Der Sportentwicklungsplan, mit dem die Zukunft des Sporttreibens auf allen Ebenen im Neustädter Land vorbereitet werden soll (wir berichteten), geht in die praktische Arbeit auf breiterer Ebene. Am Dienstagabend führte Dr. Arne Göring, Sportwissenschaftler der Universität Göttingen, Vereinsvertreter in die Beteiligungsphase ein - Corona-bedingt in einer Videokonferenz.

Eine kurze Startumfrage fiel eher positiv aus: Zehn der 19 Vorstände sehen die Zukunft ihres Vereins eher positiv, nur einer negativ, vier votierten für „sowohl aus auch“. Allerdings begreifen nur zwei den anstehenden Wandel eher als Chance, sechs sehen mit gemischten Gefühlen in die Zukunft und fünf erwarten mehr „Herausforderungen“.

Klar ist in den Sportvereinen, dass es nicht allein in Richtung Zukunft geht. In Bordenau hat der TSV laut seines Vorsitzenden Holger König schon mit anderen Vereinen und Bürgern diskutiert, wo Bedarfe und Möglichkeiten sind. „Das ist sehr zum empfehlen“, sagt er. Für Günter Hahn vom TV Mandelsloh ist klar, dass es ohne Kooperationen oder sogar Fusionen nicht gehen wird. Ein Beispiel dafür gibt es im Neustädter Land bereits: TSV Borussia Otternhagen und SV Scharrel verschmolzen zum neuen SC Autertal.

„Was brauchen sie für die Zukunftsanpassung?“, hatte Göring zwischendurch gefragt. Für Heiko Degering vom SV Eintracht Suttorf sind das vor allem auch Menschen, die ehrenamtlich Aufgaben in der Vereinsführung übernehmen. „Die sind aber schwierig zu finden, besonders unter Jüngeren“, weiß er aus dem eigenen, aktuellen Vereinsleben. Und in der Tat lag der Kreis der Teilnehmer eher jenseits der 50 - von Ausnahmen abgesehen.

Sportwissenschaftler Göring hatte vorher die Leistungen des Sports für die Gesellschaft skizziert. In Sachen Gesundheit, Bildung, Integration und Gemeinschaft werde viel erreicht, deshalb muss der Kommune an der Entwicklung liegen. Das zeigt sich auch in der Zustimmung für den jetzt initiierten Entwicklungsplan. Göring zeigte die Bereiche Gesundheit, Digitalisierung/Konnektivität, Individualisierung, „New Work“, und Mobilität als gesellschaftliche Megatrends auf, die erhebliche Auswirkungen auf künftiges Sporttreiben haben dürften. „Was macht das aus meinem Verein?“, gab er den Vertretern mit auf den Weg. In den kommenden Wochen sollen diese bis Ende Januar erste Arbeitsblätter in ihren Clubs behandeln, dann gibt es ein weiteres - digitales - Treffen.

Wie berichtet, fiel eine Auftaktveranstaltung Anfang Dezember der Pandemie zum Opfer, im kommenden Jahr soll aber auch die breite Öffentlichkeit in die Planentwicklung eingebunden werden. Dann sind unter anderem Wünsche und Anregungen gefragt.

