Soziale Arbeit hat ein Gesicht

Ute Kemmer freut sich nach 32 Jahren bei der Stadt Neustadt auf den Ruhestand. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). „Wenn mir vor 32 Jahren jemand gesagt hätte, ich würde bis zur Rente bei der Stadt Neustadt arbeiten, hätte ich ihn ausgelacht“, sagt Ute Kemmer rückblickend. Zum Jahreswechsel geht die heute 64-jährige Fachdienstleiterin „Soziale Arbeit“ in den Ruhestand. Für sie ist es die Hälfte ihres Lebens. „Ich glaube, das reicht“, lautet denn ihr auch ihr Fazit.

Dabei lief es am Anfang ihres Berufslebens alles andere als rund. Bis sie im November 1988 in der Stadtverwaltung anfing, hielt sich die damalige Lehramtsstudentin mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und - wenn sie Glück hatte - mit anschließenden Zeitverträgen über Wasser. Dazwischen gab es für sie immer wieder Zeiten der Nichtbeschäftigung.

Bei einem Kursus des Arbeitsamtes „Zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen“, den sie leitete, lernte sie eine Referentin der Stadt Neustadt kennen. „Sie hielt mich für geeignet, die demnächst freiwerdende Stelle dort zur Betreuung von Asylbewerbern zu besetzen“, erinnert sich Ute Kemmer. Sie bewarb sich - auch wenn es sich wieder um einen ABM-Platz handelte. Berufsbegleitend studierte sie Sozialarbeit.

Im Sozialamt in der Theodor-Heuss-Straße 30 teilte sich Ute Kemmer „unterm Dach“ ein kleines Büro von neun Quadratmetern mit einem Zivi und später einer weiteren ABM-Kollegin. Der Umzug in die Theresenstraße brachte dann mehr Platz und weitere Kollegen, denn die erste Flüchtlingswelle Anfang der 90er Jahre nahm ihren Lauf. „Wir hatten viel zu tun und wir haben viel geschafft“, erinnert sich Ute Kemmer zufrieden an die damalige Zeit.

Im Jahr 1996 wechselte sie vom Sozialamt zur Stadtjugendpflege. „Meine erste Aufgabe dort war es, mit Jugendlichen das Jugendhaus am Großen Weg 3 ‚bewohnbar‘, also für Jugendarbeit nutzbar zu machen“, lässt Kemmer ihre weitere Laufbahn Revue passieren. Anfangs befand sich ihr Büro hier in einer Garage auf dem Hof. „Es war März und es war lausig kalt“, berichtet sie.

Knapp zehn Jahre später wird sie Stadtjugendpflegerin. Gemeinsam mit einem „supertollen Team“ kreierte sie „ganz viele tolle Angebote für die Jugend“. Es gab die „Offene-Tür“ im Jugendhaus, Weihnachtsbasteln, Mädchengruppen, Kanutouren, Jahr für Jahr einen umfangreichen Ferienpass, bei dem die Stadtjugendpflege selbst lange Jahre ein Projekt zusammen mit einem „echten“ Zirkus anbot.

Auch bei der Einrichtung eines Jugendrates und der Organisation und Durchführung der dafür notwendigen Wahlen gab es viel Unterstützung von der Stadtjugendpflege. In guter Erinnerung sei ihr auch das „sofaa“-Projekt geblieben, sagt Kemmer. Hier nutzten junge Musiker leerstehende Geschäfte in der Innenstadt um sich dem Publikum vorzustellen. Sogar ein kleines, aber feines Festival im Franzseebad gehörte dazu.

Zum Ende ihrer Dienstzeit gab es für Ute Kemmer noch einmal eine neue Herausforderung in der Stadtverwaltung. Gemeinsam mit allen beteiligten Sozialarbeitern erarbeitete sie ein Konzept für den neuen Fachdienst „Soziale Arbeit“ mit 20 Mitarbeitenden, den sie auch ab 2018 leitete.

„Die Arbeit hat mir immer Spaß gemacht“, erklärt die neue „Unruheständlerin“heute. Dabei habe sie „viele tolle Menschen aus allen Bereichen des Lebens“ kennengelernt. „Mit vielen bin ich befreundet … einen habe ich vor 18 Jahren geheiratet...“, sagt sie schmunzelnd.

Mit ihrem Mann, dem ehemaligen Stadtjugendpfleger Jens Bretz, will sie jetzt auch den Ruhestand genießen. „Wir haben erst seit wenigen Wochen wieder einen Hund bekommen“, berichtet sie. Mit ihm wollen beide viel unterwegs sein, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder - wenn das Reisen wieder möglich ist - mit dem Wohnmobil.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1136 vom 19.12.2020