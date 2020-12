Zu viel Splitt auf Radwegen am Ahnsförth - Ansammlungen werden im Januar entfernt

Durch den Belag im Randbereich kam es erneut zu einem Sturz

Ein Bild kurz nach dem besagten Sturz - die sechsjährige Radfahrerin wurde natürlich gründlich versorgt, bevor ihre Mutter dieses Foto geschossen hat. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Nachdem im Juni ein neuer Belag auf die Radwege am Ahnsförth aufgetragen wurde, gab es Beschwerden und sogar leichte Unfälle durch die zu großzügig aufgetragene Deckschicht aus Splitt (wir berichteten). Das überschüssige Material wurde dann abgetragen und die Wege „abgerollt“, doch die Benutzung der viel-befahrenen Verbindungen sorgte jetzt für einen neuen Vorfall.

Eine Verkehrshelferin an der Michael-Ende-Schule berichtet, dass ihre sechsjährige Tochter auf der Nord-Süd-Verbindung mit ihrem Rad ausgerutscht und schwer gestürzt ist. „Zum Glück haben die winterliche Kleidung und der Helm Schlimmeres verhindert“, berichtet Janna Grunewald. Den Zustand des Weges hält sie nicht für sicher, auch sie müsse die Kurve immer umfahren.

Verkehrskoordinator Benjamin Gleue bedauert den Vorfall und nimmt die Sache ernst: „Grundsätzlich befinden sich die Wege in einem bautechnisch einwandfreien und verkehrssicheren Zustand. Allerdings haben sich in einigen Kurvenbereichen kleinere Splittansammlungen gebildet. Diese werden im Januar händisch entfernt.“ Dass sich Splitt sammelt, sei bei wassergebundenen Decken nichts Außergewöhnliches: „Durch die Benutzung der Wege oder Witterungseinflüsse werden regelmäßig einzelne Steinchen der oberen Deckschickt abgetragen. Diese sammeln sich dann an bestimmten Punkten“, so Gleue. Im Gegensatz zu Asphalt sind die Wegedecken wasserdurchlässig, sodass Niederschlag einfach versickern kann. Auf Grünwegen sei diese Bauweise die Regel.

Bis zum Vorfall mit der Sechsjährigen seien bei der Stadt keine Beschwerden über den Zustand der Verbindungen eingegangen. Diese würden täglich von mehreren hundert Radfahrern genutzt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1136 vom 19.12.2020