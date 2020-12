Karin startet in die letzte Blitzerrunde des Jahres

An der Landwehr gilt Tempo 30

Bei der Einrichtung wurde auch ein ausgelöster Blitz festzuhalten. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Seit etwa 10.45 Uhr blitzt der städtische Messanhänger "Karin" an der Landwehr, gemessen wird stadtauswärts. Es ist für dieses Jahr der letzte Standort, dann geht es am 23. Dezember in die Pause über die Feiertage.

An der Landwehr gilt Tempo 30, teure Fotos sind bei höheren Geschwindigkeiten zu erwarten. Autofahrer, die am Donnerstagvormittag vor 10.45 Uhr geblitzt wurden, lagen noch in der Einrichtungszeit. In der löst das Gerät auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten aus, Folgen hat das natürlich nicht.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1136 vom 19.12.2020