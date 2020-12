Zwei Einbrüche - kein Diebesgut

Hagen/Neustadt (r/tma). In ein Zweifamilienhaus an der Hirschberger Straße sind bisher unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 12. Dezember, 10 Uhr bis Sonntag, 13. Dezember, um 16 Uhr eingebrochen.

Zunächst wurde ein Gartenhaus aufgebrochen und mithilfe von dort vorgefundenen Klappstühlen

kletterten die Täter auf den Balkon und brachen die dortige Tür auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und fanden sogar den Schlüssel für eine Wohnung im Erdgeschoss, welche auch durchsucht wurde. Die Bewohner befanden sich dabei im Krankenhaus. Kurioserweise scheint nichts entwendet worden zu sein.

Einen ähnlichen Vorfall gab es Dienstag, 15. Dezember, zwischen 12.30 und 18.30 Uhr in Hagen. Die Täter sind dort durch ein aufgehebeltes Küchenfenster in ein Einfamilienhaus am Hasenweg gelangt. Wieder wurden sämtliche Räume durchsucht und nichts entwendet.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter Telefon 05032/9559-115 entgegen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1136 vom 19.12.2020