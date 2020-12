Dezember-Bad sorgt für Staunen

Mardorf (os). Da staunte Hobbyfotografin Doris Dräger nicht schlecht, als sie am Mittwochnachmittag zwei junge Männer an der Weißen Düne beim Bad im Meer beobachten konnte. „Es war richtig kalt und so sahen die beiden auch aus“, berichtet sie. Einem Foto gegenüber zeigten sich die beiden offen, wir belegen das tapfere Dezember-Bad der beiden deshalb auch gern.

