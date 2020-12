Ortsrat und GfW prämieren Baumschmuck aus Kitas

Neustadt (os). Nur etwas abgewandelt wurde die Tradition, dass Kindertagesstätten den Schmuck für Weihnachtsbäume in der Innenstadt liefern. Gebastelt wurde in zahlreichen Einrichtungen auch dieses Jahr wieder. Rechtzeitig zum Advent lieferten das Kinder- und Jugendhaus in der Dyckerhoffstraße sowie die Kitas Mardorf, Empede, Ratzenspatz, Abenteuerland, Purzelbaum und die Einrichtung der AWO Sterne, Glocken und vielfältigen weiteren Baumbehang. Mitglieder der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) übernahmen dann ersatzweise das sonst auch durch die Kinder durchgeführte Schmücken.

Der Ortsrat hatte wie in den vergangenen Jahren Preise für den schönsten Weihnachtsbaumschmuck ausgelobt. „Wir konnten uns aber einfach nicht entscheiden, weil alle so schön gebastelt haben“, sagte Ortsbürgermeisterin Melanie Stoy bei der Preisvergabe. Deshalb erhielten alle Einrichtungen einen Umschlag mit der „Belohnung“. Stoy dankte Kindern und Erzieherinnen ebenso wie GfW-Vorstandsmitglied Volker Tiedgen.

Die Hoffnung, dass im kommenden Jahr wieder der üblichen Tradition des Baumschmückens gefolgt werden kann, ist bei allen Beteiligten groß.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1136 vom 19.12.2020