S-Bahn und RE zwischen den Feiertagen eingeschränkt

Ersatzverkehr zwischen Wunstorf und Seelze

Neustadt (os). Wer trotz Lockdown zwischen Weihnachten udn Silvester pendeln muss und dafür üblicherweise die S-Bahn nutzt, sollte für Dienstag, 29. Dezember, Bauarbeiten an der Bahnstrecke im Hinterkopf haben. Dadurch fährt die S2 in Richtung Hannover nur bis Wunstorf und dann wieder ab Seelze - und entsprechend in Gegenrichtung. Zwischen den genannten Bahnhöfen findet Schienenersatzverkehr statt. Auch bei Nutzung der Regionalexpress-Züge (RE) ist mit Verspätungen zu rechnen, teilweise ebenfalls mit Ersatzverkehr durch Busse. Die Arbeiten sollen am Dienstag kurz nach Mitternacht beginnen und bis Mittwoch, 1.30 Uhr, abgeschlossen sein.

