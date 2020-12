Die Corona-Lage am Mittwoch: Ein weiteres Todesopfer im Stadtgebiet

Neue Corona-Hotline bei der Region mit TUI-Mitarbeitern

Neustadt (os). Mittlerweile acht Todesopfer in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover, das ist eins mehr als noch am gestrigen Dienstag. Die Zahl der aktuellen Fälle, also von Menschen mit positivem Test und innerhalb der 14-tägigen Quarantäne, liegt bei 67* gegenüber 69 gestern. Aufgrund von Problemen bei der Datenübertragung teilt die Region heute nur die Zahl der aktuellen Fälle mit. Für das gesamte Regionsgebiet - Landeshauptstadt inklusive - sind das 2.397, also 16 mehr als am Vortag.

Die unmittelbaren Nachbarkommunen stehen im Vergleich weiterhin kaum besser da. Wunstorf hat 43 (-4) aktuelle Fälle, Garbsen 185 (-13) und die Wedemark 81 (-1).

Ab sofort schaltet die Region eine neue Corona-Hotline. Unter der Rufnummer 0511/3003434 erhalten Bürger werktags von 8 bis 16 Uhr Antworten auf Fragen rund um die Pandemie. Nach einer vertraglichen Vereinbarung verstärken nun 20 Mitarbeiter der TUI die Telefon-Hotline. „Die stark gestiegene Zahl der Corona-Infektionen in der Region Hannover und die Änderungen in der Corona-Landesverordnung führen zum hohen Informationsbedarf und Verunsicherung der Menschen: bis zu 7.000 Anrufe am Tag kommen teilweise bei unserer Hotline an. Ich freue mich, dass wir mit der Unterstützung der TUI deutlich besser reagieren und möglichst viele Fragen klären können“, so Regionspräsident Hauke Jagau über die neue Zusammenarbeit.

* Nach einem Zeitraum von 14 Tagen gelten Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, als genesen. Ob sie Symptome hatten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

Ausgabe-Nr. 1136 vom 19.12.2020