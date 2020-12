Geänderte Müllabfuhr an Weihnachten und Neujahr

Abholung wird erstmals vorgezogen

Andere Abholung wegen der Feiertag: Erstmals werden auch Mülltouren vorgezogen.

Neustadt (os). Auch in diesem Jahr fallen die Feiertage im Dezember und zu Beginn des neuen Jahres auf Werktage. Da die beiden Weihnachtsfeiertage auf Freitag und Samstag fallen, kann eine Abholung der Abfälle nicht, wie in den vergangenen Jahren, am Folgetag nachgeholt werden. Um trotzdem eine verlässliche und kundenfreundliche Abhol-Regelung anbieten zu können, ziehen die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) und Entsorger Remondis erstmalig die Abholung der Abfälle und Wertstoffe vor. So sorgen beide Unternehmen bereits vor Weihnachten für leere Tonnen.

Der Müll vom Montag, 21. Dezember wird bereits am Samstag, 19. Dezember, abgeholt. Die Abfälle vom Dienstag, 22. Dezember werden bereits am Montag abgeholt. Das setzt sich so fort bis zum ersten Weihnachtsfeiertag, Freitag, 25. Dezember. Hier erfolgt die Abholung bereits Heiligabend, Donnerstag, 24. Dezember. Vom 28. bis 31. Dezember, erfolgt die Müllabfuhr regulär. Lediglich Neujahr entfällt die Müllabfuhr und wird am Samstag, 2. Januar nachgeholt. Diese Regelungen beziehen sich auf alle Müllarten und die Wertstoffe (gelbe Säcke) sowie Papiersäcke und -tonnen.

Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben Heiligabend, Silvester sowie an den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr geschlossen. Auch die Service-Hotline, die Gebühren-Hotline sowie das aha-Kundenbüro im üstra Kundenzentrum in der Innenstadt sind an diesen Tagen nicht besetzt.

