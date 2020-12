Keine Besuche mehr im Klinikum

Regelung gilt auch für viele weitere Häuser

Keine Besuche mehr: Bis auf Weiteres ist das auch in Neustadt so. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Aufgrund der aktuellen Entwicklung sehen sich die Krankenhäuser in der Region Hannover veranlasst, den Besucherverkehr erneut einzuschränken. Das teilt das Klinikum Region Hannover mit, zu dem auch das Krankenhaus an der Lindenstraße gehört. Seit Mittwoch, 16. Dezember, sind die Standorte des KRH Klinikums Region Hannover (KRH), die Häuser von Diakovere, das Vinzenzkrankenhaus, das Clementinenhaus, die Paracelsus-Klinik und der Sophienklinik betroffen. Sie kehren damit im Wesentlichen zu der Regelung aus dem Lockdown im Frühjahr zurück. Besuche sind damit in den genannten Kliniken nicht mehr möglich.

„Das Besuchsverbot dient dem Schutz aller Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken. Ausnahmen von dem generellen Besuchsverbot können in medizinische begründeten Ausnahmesituationen sowie in geburtshilflichen und palliativmedizinischen Situationen erfolgen. Besonderheiten im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin“, heißt es.

Hintergrund sind die verschärften Maßnahmen des allgemein Lockdowns, die weiter steigenden Infektionszahlen und die damit einhergehenden zunehmenden stationären Versorgungsbedarfe von Patienten mit COVID-19. Der Besucherstopp ist ein weiterer Beitrag, alle nicht unbedingt notwendigen Kontakte weiter zu minimieren.

Aufgrund ihres überregionalen Versorgungsauftrages gelten in der Medizinischen Hochschule Hannover und im Kinderkrankenhaus „Auf der Bult“ die bisher schon geltenden Besuchsregeln weiter fort.

Einzelheiten zu den jeweiligen konkreten Umsetzungen der Regelung und mögliche Ergänzungsregelungen können auf den Internetseiten der betroffenen Häuser eingesehen werden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1136 vom 19.12.2020