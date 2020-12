Papiercontainer und Buch brennen

Zeugin verhindert größeren Schaden

Hagen (os). Zwei Papiercontainer und ein Buch im öffentlichen Bücherschrank haben am späten Montagabend gebrannt. In beiden Fällen gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

Gegen 22.35 Uhr wurde die Feuerwehr zum „Gänseberg“ alarmiert, dort standen die Container in Flammen und konnten schnell gelöscht werden. Etwa zeitgleich hatte eine bislang unbekannte Zeugin im Bücherschrank „Am Stadion“ ein brennendes Buch entdeckt und dieses sofort entfernt, so dass kein weiterer Schaden am Schrank entstanden ist.

Die aufmerksame Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mandelsloh, Telefon 05072/77208-0 oder bei der Polizei in Neustadt, Rufnummer 05032/9559-115 zu melden. Auch weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich melden.

