Land erhöht Wasserentnahmegebühr - Kosten treffen vor allem Trinkwasserkunden

Mit der Verdopplung soll der „Niedersächsische Weg“ finanziert werden

Hannover/Neustadt (tma). Die Wasserentnahmegebühr verdoppelt sich von 7,5 auf 15 Cent pro Kubikmeter - das hat das Land Niedersachsen nun bekannt gegeben. Die Gebührenerhöhung trifft vor allem Trinkwasserkunden hart - denn es muss zwar jeder zahlen, der Grundwasser entnimmt, jedoch unterscheidet sich die Verteilung dramatisch.

So zahlen die meisten Verbraucher zukünftig 15 Cent pro Kubikmeter, Landwirtschaft für die Feldberegnung 1,4 Cent pro Kubikmeter und Industriekunden 7,4 Cent pro Kubikmeter. Die zusätzlichen Mittel seien laut dem Land ausgerechnet erforderlich, um den „Niedersächsischen Weg“ zu finanzieren, ein Unterfangen für die Förderung des Natur- und Artenschutzes, für das auch im Stadtgebiet viele Stimmen gesammelt wurden. Genauer sollen die Mittel vor allemfür den Ausgleich der Natur- und Gewässerschutzauflagen bei der Landwirtschaft aber auch für andere Klimaschutzprojekte und Maßnahmen genutzt werden.

„Es werden unverhältnismäßig stark die Trinkwasserkunden belastet“, kritisiert Sebastian Kratz, stellvertretender Geschäftsführer des Wasserverbandes Garbsen-Neustadt (WVGN). „Die Gestaltung der Gebühr ist nicht verursachergerecht.“ Das Vorgehen für Natur- und Artenschutz lobt er dennoch explizit, schließlich profitiere man dadurch auch von sauberem Grundwasser. „Es ist aber die Frage, ob das über die Entnahmegebühr geregelt werden muss, andere Länder haben auch Naturschutzmaßnahmen aber ohne Gebühr“, so Kratz. Niedersachsen sei damit trauriger Spitzenreiter. Gerade die sehr geringe Gebührenerhöhung für die Landwirtschaft müsse hervorgehoben werden, da diese durch den „Niedersächsichen Weg“ profitieren würden.

Auch kam die Regelung für den WVGN sehr kurzfristig: „Das hat unsere Wirtschaftspläne durcheinander gebracht“, erklärt Kratz. Der Verband hatte in einigen Sitzungen bereits die Absicht gefasst, keine Preisanpassung vorzunehmen, die zusätzlichen Kosten habe jedoch ein Umdenken erzwungen. „Die Erhöhung des Entnahmeentgelts erhöht die Aufwendungen für das Wasserdargebot des Verbandes als auch für den Wasserfremdbezug. Einsparungen an anderer Stelle zur Deckung dieser zusätzlichen Aufwendungen sind nicht sinnvoll, da an dem Sanierungs- und Erweiterungskonzept der Anlagen festgehalten werden soll“, so der stellvertretende Geschäftsführer.

Der aktuelle Wasserpreis liegt bereits seit 2018 bei 1,75 Euro pro Kubikmeter. Durch die Erhöhung steigt dieser nun um acht Cent auf 1,83 Euro pro Kubikmeter. Jährlich kommen so nun etwa 3,20 Euro bei rund 40 Kubikmetern pro Person dazu.

