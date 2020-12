„Weiße Weihnachten“ vorgezogen?

Fahrerin mit 1,5 Promille nach zwei Gläsern Wein

Mardorf/Neustadt (os). Gleich zwei Mal haben Polizeibeamte Verkehrteilnehmer gestoppt, die mit verbotenen Substanzen im Blut am Steuer saßen.

Auf der Mardorfer Straße kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung am Sonntag gegen 0.40 Uhr eine 51 Jahre alte Frau, Alkoholgeruch war laut Polizeibericht wahrnehmbar. Auf Nachfrage gab sie an, zwei Gläser Wein getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Eine Blutprobe folgte, der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Ein 26-Jähriger wurde am Montag, gegen 14.30 Uhr an der Justus-von-Liebig-Straße gestoppt. Den Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand, bestätigte ein entsprechender Vortest. Dieser fiel positiv auf Kokain aus. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Innerhalb weniger Tage ist das der dritte Fall von Kokain - auch als „Schnee“ bekannt - am Steuer. Wird da „weiße Weihnachten“ vorgezogen?

