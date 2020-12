Städtische Kitas bleiben geöffnet

Appell: Möglichst Zuhause betreuen

Neustadt (r/os). Wenn Niedersachsen am kommenden Mittwoch, 16. Dezember, in den erneuten Lockdown geht, bleiben die städtischen Kindertagesstätten geöffnet. Eltern werden allerdings gebeten, die Betreuungsangebote nur in Anspruch zu nehmen, wenn es absolut notwendig ist, so die Stadtverwaltung.

Anders als während der Notbetreuung müssen Eltern, die trotzdem Betreuung in Anspruch nehmen, ihren Bedarf nicht nachweisen. „Wir wissen, dass die Lage für Familien und insbesondere Alleinerziehende eine große Herausforderung darstellt. Unsere Kindertagesstätten bleiben daher grundsätzlich geöffnet und alle Eltern können das Betreuungsangebot in Anspruch nehmen“, erklärt Bürgermeister Dominic Herbst.

Ziel ist es dennoch, dass möglichst viele Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen. Hier unterstützt die Verwaltung ausdrücklich den Appell des Kultusministers alle Kontakte und Infektionsmöglichkeiten soweit es geht einzuschränken.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1136 vom 19.12.2020