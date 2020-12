Die Corona-Lage am Montag: Nur sieben neue Fälle über das Wochenende

Regionsweit mehr Neuinfektionen als Genesungen

Neustadt (os). Nach den elf neuen Fälle von Donnerstag auf Freitag gab es über das Wochenende "nur" sieben weitere positive Tests. Daraus ergeben sich in der Statistik des Gesundheitsamtes der Region Hannover nun 60* aktuelle Fälle zwischen positivem Testergebnis und Ende der 14-tägigen Isolationszeit - also nur einer mehr als am Freitag, weil auch sechs "Genesungen" verzeichnet sind. Seit März gibt es damit insgesamt 450 Betroffene im gesamten Stadtgebiet. Wie schon die ganze Zeit sind keine Details zu den Verläufen bekannt. Der 7-Tage-Inzidenzwert für das Neustädter Land liegt mit 53 nocht einmal um 13,5 Punkte tiefer als am Freitag - und ist damit weniger als halb so hoch wie auf Regionsebene. Derzeit ist das der drittniedrigste Wert unter den 21 Regionskommunen. Gerade mal zwei Wochen ist es her, das Neustadt mit 177,3 an der Spitze lag.

Wie berichtet, ist das Nicolaistift nun wieder Corona-frei. Unter Auflagen sind dort auch Besuche wieder möglich.

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 14.819 (14.369/+450) Menschen (Zahlen vom Vortag/Veränderung in Klammern) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 12.308 (12.051) Personen als genesen aufgeführt. Bisher sind 250 Menschen (+3) unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt weiterhin bei etwa 84 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt gelten 2.261 (2.071) Menschen in der Region als "infiziert". Die sogenannte "7-Tages-Inzidenz" liegt heute bei 109,3 (+0,2). Als Risikogebiet gelten Regionen, in denen der Wert 50 überschreitet.

Die unmittelbaren Nachbarkommunen stehen im Vergleich weiterhin kaum besser da. Wunstorf hat 48 (-1) aktuelle Fälle, Garbsen 180 (+42) und die Wedemark 83 (+14).

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten: bis 9 Jahre: 704 (683) Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 1.671 (1.630); 20 bis 29 Jahre: 2.654 (2.566); 30 bis 39 Jahre: 2.377 (2.309); 40 bis 49: 2.239 (2.190); 50 bis 59 Jahre: 2.168 (2.105); 60 bis 69 Jahre: 1.107 (1.075); 70 bis 79 Jahre: 591 (572); 80 Jahre und älter: 1.072 (1.025). Ohne Altersangabe: 236 (214).

* Nach einem Zeitraum von 14 Tagen gelten Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, als genesen. Ob sie Symptome hatten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

** Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

