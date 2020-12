Nicolaistift wieder coronafrei

Corona-Ausbruch überstanden: Das Nicolaistift meldet alle Bewohner und Mitarbeiter mit negativen Tests. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Drei Wochen nach einem Corona-Ausbruch in der Pflegeeinrichtung St. Nicolaistift (wir berichteten) kehrt laut Sprecher Gunnar Schulz-Achelis „eine neue Normalität ein“. Ab sofort sind im Haupthaus unter strengen Auflagen wieder Besuche erlaubt, nachdem im separaten Teil „Haus an der Leine“ insgesamt 28 Personen aus Bewohnern und Personal betroffen waren. Fünf Bewohner starben unter Beteiligung des Covid-19-Virus.

Alle Bewohner des Haupthauses des Altenzentrums daraufhin getestet worden - alle negativ. „Daher können jetzt in Absprache mit dem Gesundheitsamt wieder Besuche nach Anmeldung stattfinden. Bisher konnten sich mobile Bewohner und Angehörige nur an einem Fenster begegnen. Selbstverständlich sind gemeinsame Spaziergänge draußen weiterhin möglich. Das St. Nicolaistift hat die Angehörigen informiert, wie sie sich zu Besuchen anmelden können“, so der Sprecher.

Im separaten Haus an der Leine seien noch mal alle Bewohner einem gründlichen PCR-Test unterzogen worden und am Freitag vergangener Woche lagen die Ergebnisse vor - alle negativ. „Daher soll es, nach einer aufwändigen Desinfektion des ganzen Hauses, im Lauf der kommenden Woche wieder für Besucher geöffnet werden“, kündigt Schulz-Achelis an. Darüber und die Besuchsbedingungen werde Einrichtungsleiter Detlev Seliger die Angehörigen informieren. Zurzeit sind zwei Bewohner im Krankenhaus und einer mit Corona-Symptomen im Haus an der Leine. Aber niemand sei mehr infektiös. Alle positiv getesteten Mitarbeitenden kehren jetzt aus der Quarantäne zurück.

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden alle Bewohner des gesamten Altenzentrums einmal pro Woche einem Schnelltest unterzogen, die Mitarbeitenden zweimal pro Woche. Seliger wird nächste Woche in einem Rundschreiben die Angehörigen über die Besuchs- und Abholmöglichkeiten über die Feiertage informieren.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1136 vom 19.12.2020