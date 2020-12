Neuer Standort: Karin steht erstmals an der Mardorfer Straße

Mardorf (os). Sie steht schon seit Freitag dort, jetzt haben wir aber auch ein Foto für euch: Karin blitzt derzeit an der Mardorfer Straße und ist damit erstmals an dieser Stelle im Einsatz. Vorher stand der städtische Blitzeranhänger schon einmal an der Rehburger Straße. Die Fotos, die Karin macht, sind allerdings kostenpflichtig, bedeuten sie doch, dass die erlaubten 50 Stundenkilometer überschritten wurden.

Ausgabe-Nr. 1136 vom 19.12.2020