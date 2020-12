Mord mit Lokalkolorit

Neuer Krimi von Manfred Henze

Poggenhagen (os). Zu den wahren Geschichten aus seinen drei bisherigen Büchern kommt jetzt das Romanhafte: Ex-Polizeichef Manfred Henze hat zwei Jahre nach „Eingemauert für die Ewigkeit“ einen weiteren Krimi vorgelegt. „Brassenköppe“ verbindet historischen Stoff mit jeder Menge Lokalkolorit, dieses Mal aber über die Grenzen seiner Heimatstadt hinaus. Tatort ist der Wilhelmstein, viel spielt sich in Steinhude ab. Auch Wunstorf und das Landeskrankenhaus, der Fliegerhorst und andere Orte sollten trotz Verfremdung für einheimische Leser erkennbar sein.

Henze startete das Krimi-Projekt direkt nach seinem letzten Werk und war fast zwei Jahre damit beschäftigt. Der jetzt 68-Jährige sagt, er habe noch reichlich Stoff für weitere Bücher. Henze hat nach eigenem Bekunden lange überlegt, ob er seinen neuen Kriminalroman in dieser Pandemie-Zeit veröffentlicht. Er kam aber zu dem Schluss, dass gerade jetzt, wo das Leben sich oft zurückgezogen in den eignen „vier Wänden“ abspielt, das Buch mit regionalen Bezügen ein klein wenig Aufmunterung und Abwechslung bringen kann. „Die Konzentration auf das häusliche Umfeld und reduzierte Kontakte haben beim Schreiben sehr geholfen“, sagt er.

„Brassenköppe“, eine Bezeichnung für die Alteingesessenen am Steinhuder Meer, ist ein Krimi, in dem wiederum der bei Henze schon bekannte Kriminalinspektor Michael Heller die Ermittlungen leitet. Das Verbrechen spielt sich dieses Mal in der gehobenen Gesellschaft ab. Der Arzt und Psychiater Karsten Wiegend wird auf seinem Segelboot noch mit einer Kanüle im Arm am Wilhelmstein gefunden, just dort wo er Tage später seiner adligen Freundin das Ja-Wort geben wollte. Die Ermittlungen fördern Geheimnisse zutage, die selbst die Braut - die ausgerechnet beim festlichen Wochenende noch untreu wird - nicht kannte. Und auch „Kommissar Zufall“ steuert am Ende einen entscheiden Hinweis zum überraschenden Ende nach 280 Seiten bei.

In seinem Stil bleibt Henze sich treu. Vier Jahrzehnte Polizeidienst haben Spuren im Ausdruck hinterlassen. Der ein oder andere direkte Dialog würde dem Textfluss sicher gut bekommen.

Das Buch ist sowohl in Papierform in allen Buchhandlungen wie auch als eBook erhältlich. Als Corona-Service verschickt der Autor auf E-Mail-Bestellung unter henze.buecher@gmx.de auch direkt.

