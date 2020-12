Marihuana und Ecstasy bei Durchsuchung gefunden

Neustadt (os). Mit einem größeren Aufgebot an Beamten hat die Polizei am Donnerstagmorgen eine Wohnung an der Nicolaitorstraße durchsucht.

Zwei 17 und 19 Jahre alte Bewohner standen unter dem Verdacht, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Die Ermittler fanden in den Räumen auch zwei „Nutzerienheiten“ Marihuana sowie 50 Ecstasy-Pillen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kleinhandel dauern noch an. Weil die beiden Verdächtigen bereits polizeibekannt sind, gingen die Beamten von möglichem Widerstand aus und rückten deshalb mit mehreren Fahrzeugen und Kräften an.

