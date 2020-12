Querung an der Memeler Straße: Überweg wird erhalten und optimiert

Der häufig genutzte Schulweg könnte sich weiter verändern

Der Fußgängerüberweg ist mit seinen Gegenstücken an der Königsberger Straße und am Kuhlager als Teil eines Pilotprojektes entstanden - heutzutage wäre das so nicht mehr möglich.

Neustadt (tma). Lange wird die marode Pflasterfläche der Memeler Straße nicht mehr befahren - Anfang 2021 wird der Bereich zwischen Kuhlager und Königsberger Straße asphaltiert (wir berichteten). Damit soll auch der Ausweisung als Ausweichstrecke zur Landwehrsanierung vorgegriffen werden.

Der Fußgängerüberweg über die Memeler Straße zählt als wichtige Verbindung für Schüler aus dem Norden der Stadt, ob dieser im Zuge der Arbeiten verschwinden wird, fragten Eltern nun Stadt und Neustädter Zeitung.

„Ich habe mehrfach erlebt, dass Autofahrer nicht am Zebrastreifen halten oder gar haltende Autos überholt werden, obwohl Kinder am Zebrastreifen warten“, schreibt etwa Jan Uphoff. „Wenn künftig mehr Verkehr zu erwarten ist, muss hier was passieren.“

Letzterer Meinung schließt sich auch Verkehrskoordinator Benjamin Gleue an. „Nach einer Asphaltierung geht man auch davon aus, dass die Leute dann schneller fahren“, erklärt Gleue einen anderen Aspekt des Problems. Befürchtungen, dass der Fußgängerüberweg mit der Sanierung ganz verschwindet, kann er entkräften. „Das wird alles wiederhergestellt, wir müssen jetzt gucken, wie es noch optimiert werden kann.“

Dafür sind mehrere Varianten im Gespräch: Eine Aufpflasterung wie an der Goethestraße, bei der Autofahrer abbremsen müssen, eine Fußgängerampel oder sogar mit der Reduzierung eines Teils der Beete am Straßenrand Potential für andere Maßnahmen. Auch die Zukunft der aktuell als Parkplätze genutzen Kreisel ist ungewiss - genauere Details zur Planung stehen aber noch nicht fest.

Eine Komplikation bei den Überlegungen um den Fußgängerüberweg: Wie die Exemplaren an der Königsberger Straße und am Kuhlager ist der „Zebrastreifen“ als Teil eines Pilotprojektes entstanden. Damit steht er inzwischen unter Bestandsschutz. „Heutzutage würde das nicht mehr so angelegt werden“, erklärt Gleue. Beispielsweise müsste erst eine Mindestanzahl an Fußgängern die Straße an der Stelle pro Stunde queren. Da es sich um einen der meistgenutzten Überwege im Stadtgebiet handelt mag dieser Punkt noch erfüllt werden können, doch die Anlegung eines „Zebrastreifens“ wäre dennoch problematisch, da bei Tempo-30 inzwischen keine Überwege mehr geschaffen werden.

Doch Querung an der Memeler Straße bleibt - morgens abgesichert mit Verkehrshelfern, auf die Gleue besorgte Eltern verweist.

Busverkehr durch neuen Fahrplan

Das marode Pflaster muss nicht nur aufgrund der Planung als Ausweichstrecke durch asphaltierte Straße ersetzte werden. Auch wird die Straße ab Montag durch die Einführung des neuen Fahrplans gleich doppelt belastet. Die Busse fahren nun im 30- Minuten-Takt und dazu neuerdings sogar in beide Richtungen.

Dadurch braucht es allerdings auch mehr Platz - der durch mehr Halteverbote gewonnen wird. Eine Alternative sieht Verkehrskoordinator Benjamin Gleue nicht: „Wenn man guten ÖPNV möchte, muss man auch auf Parkplätze verzichten.“

