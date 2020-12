Der Wunschzettel ist lang: Fraktionen stellen Anträge zum neuen Haushalt

Finanzausschuss tagt noch zweimal vor Weihnachten

Neustadt (dgs). Voll im Haushaltsfieber sind die Fraktionen im Rat. Noch vor Weihnachten wird der Finanzausschuss zweimal tagen: Am 15. und am 22. Dezember stehen die Haushaltsbegleitanträge der Fraktionen auf der Tagesordnung. Und der Wunschzettel ist lang. Die CDU will Neustadt zur digitalen Modellkommune machen, die SPD möchte einen Betriebskindergarten für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die Grünen haben den Klima- und Artenschutz auf der Agenda, die UWG fordert Bürgerradwege und die FDP ein Baugebiet für Tiny Houses. Beschlossen werden soll der neue Haushalt in der ersten Ratssitzung im neuen Jahr am 14. Januar.

Einnahmen erhöhen - Kosten senken, so lautet die Devise der CDU. Potenzial sieht die Fraktion da besonders bei der Ausweisung von Bau- und Gewerbegebieten, der Digitalisierung und dem Gebäudemanagement. „Wir begrüßen die erfolgreichen Ansätze der Verwaltung zur Verringerung der Personalkosten durch nicht wieder besetzte Stellen in Höhe von zwei Millionen Euro“, erklärt Fraktionsvorsitzender Sebastian Lechner, der diese Marschrichtung fortsetzen möchte.

Ausgenommen werden hiervon soll allerdings die Gewinnung von Fachkräften, wie Ingenieuren. Hier will die CDU die Verwaltung beauftragen, ein eigenes Programm im Rahmen eines dualen Studiums aufzulegen. Außerdem sollen Projektplanung und Steuerung auch an externe Büros vergeben werden können.

„Wir werden jetzt auf unsere Kooperationspartner zugehen und unsere Vorschläge zur Diskussion stellen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam gute Kompromisse für einen stabilen Haushalt 2021 erreichen werden“, so Lechner abschließend.

Elf Anträge zum Haushalt hat allein die SPD eingereicht, vom Straßenerneuerungsprogramm bis zur Forderung nach bezahlbarem Wohnraum. Hier plädieren die Sozialdemokraten dafür, besonders junge Alleinerziehende in den Focus zu nehmen. Auch bei der Anwerbung von Fachkrtäften im Kita-Bereich wünscht sich die SPD mehr Anstrengungen seitens der Verwaltung.

Attraktiver machen möchte die Fraktion den Weg „An der Torfbahn“, den sie als gute Verbindung in Richtung Bahnhof für Radfahrende und Fußgänger sehen. Eine gerechtere Entschädigung fordert die SPD für die Arbeit der Ortsvertrauenspersonen in den Dörfern, da diese quasi arbeitsrechtlich Mitarbeiter der Verwaltung seien und für die anfallenden Pflegearbeiten eigene Maschinen nutzten, erklärt der SPD-Fraktionsvorsitzende Harald Baumann. Das werde bisher nicht ausreichend ausgeglichen. Erhöht werden soll der Kulturfördertopf der Stadt auf 40.000 Euro, um den Kulturschaffenden den Wiederanlauf im neuen Jahr zu erleichtern.

Die Schwerpunkte der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke gelten dem Klima- und Artenschutz. Fossile Energien sollen ersetzt werden. „Photovoltaik-Anlagen auf allen Dächern werden in Zukunft in Neustadt selbstverständlich sein“, zeigt sich die Fraktion überzeugt. Die Stadt solle bei ihren Gebäuden und Flächen mit gutem Beispiel vorangehen. Über geeigneten sta?dtischen Parkpla?tzen, wie am Balneon oder an Schulen, wünscht sich die Fraktion Solarda?cher und Ladesa?ulen als „Leuchtturmprojekt“.

Umgesetzt werden soll das gemeinsam mit der Verwaltung entwickelte Biodiversitätskonzept zum Schutz der Artenvielfalt. Dafür sollen die personellen Kapazita?ten geschaffen werden. Auch die Maßnahme „Blühflächen für Biodiversität und gegen Nitrat im Grundwasser“ soll in Kooperation mit Landwirten fortgesetzt werden.

Wie die SPD dringen auch Grüne und Linke auf eine Verbesserung der räumlichen Situation für Obdachlose in der Unterkunft an der Moordorfer Straße in Poggenhagen. Sie weise einen „eklatant maroden Zustand“ auf.

Die UWG möchte Neustadt zur fahrradfreundlichen Kommune machen und sich dafür die Unterstützung einer gleichnamigen Arbeitsgemeinschaft holen, der bereits über 55 Städte und Landkreise angehören. Wie die SPD, wollen auch die Unabhängigen den Weg „An der Torfbahn“ ausbauen und dafür 50.000 Euro in den Haushalt einstellen. Fahrrad-Servicestationen in der Kernstadt und den Ortsteilen sollen für Radfahrer im Fall einer Panne Werkzeug bereitstellen. Prüfen soll die Verrwaltung die Umsetzung von „Bürgerradwegen“. Die UWG priorisiert hier die Verbindungen Suttorf - Basse und Welze - Wulfelade. Mit dieser Maßnahme könnten wichtige Lücken im Radwegenetz geschlossen werden und die Infrastruktur in den Dörfern verbessert werden, so die UWG.

Die FDP möchte mit der Bewirtschaftung von Parkplätzen Einnahmen generieren und hätte gern Grundstücke oder Stellplätze für sogenannte Tiny Houses, für die sich immer mehr Menschen interessierten.

