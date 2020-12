Neustadt neu vernetzt: Regiobus optimiert Fahrplan

Aus vier Linien werden zwei, die halbstündig fahren

Neustadt (tma). Ein „kleines Geburtstagsgeschenk“ hat die Region Hannover Bürgermeister Dominic Herbst mit dem Fahrplanwechsel am kommenden Montag, 13. Dezember, spendiert. Für 300.000 Euro im Jahr wird der betriebliche Ablauf optimiert, vier Linien werden zu zweien, dafür wird die Frequenz deutlich erhöht. „Weniger bedeutet in diesem Fall ganz klar mehr“, so Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region. Damit meint er auch zwei weitere Busse und Haltestellen, die zukünftig im Einsatz sind und montags bis freitags von 5 bis 10 Uhr und samstags zwischen 6 bis 15 Uhr einen 30-Minuten-Takt aufrechterhalten sollen.

„Das ist eine Bereicherung und Vereinfachung für die Fahrgäste“, freut sich Regiobus-Geschäftsführerin Elke Maria van Zadel. Sie erhofft sich auch einen Zuwachs zu den 400.000 jährlichen Fahrgästen - nach der Pandemie, wenn wieder mehr Menschen aus dem Homeoffice und Homeschooling kommen.

„Wäre Corona nicht, würde diese Maßnahme voll einschlagen“, glaubt auch der Bürgermeister. Die neue Tarifstruktur sowie die Veränderung des gesamten Ortsnetzes würden gerade Bürgern aus den Neubaugebieten und auf den Dörfern helfen. „Wir haben festgestellt, dass viele dort mit dem Auto zum ZOB fahren und dann umsteigen“, so Herbst. „Hoffentlich sehen diese Menschen jetzt auch den Bus als eine echte Alternative.“

Busverkehr nach dem neuen Fahrplan

Ab Montag sorgt die Fusion einiger Linien für eine höhere Taktung, jedoch auch für erstmal verwirrende Bezeichnungen.

Die bisherigen Linien 801 und 804 werden die neue Linie 801. Der Fahrtweg verbindet Neustadts Westen und die Haltestelle Julius-Leber-Straße. In Fahrtrichtung Freizeitbad/KGS hält die Linie zudem an der neuen Haltestelle Kleiner Tösel. Gleichermaßen werden die Linien 802 und 803 zur neuen Linie 802. Diese verbindet das Auenland mit der Haltestelle Drachenfeld. In Fahrtrichtung Krankenhaus hält auch sie neuerdings am Kleinen Tösel.-tma-

