„fairKauf“ eröffnet im Januar neue Filiale im Gewerbegebiet Ost

Hausrat, Kleidung und Spielzeug im Angebot - Ersatz für VHS-Möbellager

In die ehemalige „Vögele"-Filiale im Gewerbegebiet Ost zieht im Januar das soziale Kaufhaus „fairKauf" ein. Foto: Gade-Schniete

Neustadt (r/dgs). Im Januar eröffnet das soziale Kaufhaus „fairKauf“ eine neue Filiale im Gewerbegebiet Ost. Direkt neben Schuh-Deichmann werden in dem ehemaligen Bekleidungsgeschäft dann Hausrat aller Art, Secondhand-Kleidung, Spielsachen und vieles mehr angeboten. Auch gebrauchte Möbel gehören zum Sortiment. Damit will „fairKauf“ die Lücke schließen, die durch die Schließung des Möbellagers der Volkshochschule Hannover Land (VHS) an der Landwehr Mitte nächsten Jahres entsteht.

„Wir bedauern es sehr, dass wir das Möbellager zum 30. Juni aufgeben müssen. Gleichzeitig wissen wir jedoch um die gute Weiterführung durch ‚fairKauf‘ und freuen uns, dass dieses tolle Angebot für die Bürger und Bürgerinnen vor Ort bestehen bleibt“, erklärt Martina Behne, Verbandsgeschäftsführerin der VHS. Man sehe sich nicht als Konkurrenz, betont sie. Im Gegenteil: „Wir freuen uns, dass durch ‚fairKauf‘ auch weiterhin Beschäftigungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeitenden gegeben sind“, so Behne weiter.

Die „fairKauf eG“ ist seit 2007 aktiv und betreibt als gemeinnützige Genossenschaft bereits sechs Filialen in Hannover, Langenhagen und Laatzen. Das Secondhand-Kaufhaus qualifiziert langzeitarbeitlose Menschen im Einzelhandel und hilft ihnen, sich in den Berufsalltag zu integrieren. Dies geschieht durch tariflich bezahlte und sozial-versicherungspflichtige Mitarbeit und eine innerbetriebliche sozialpädagogische Begleitung.

„Wir freuen uns, ab Januar in Neustadt aktiv zu sein. Wir finanzieren die Qualifizierung aus unserem täglichen Geschäft, dem Handel mit gespendeten Waren und dem Angebot von Maßnahmen mit dem JobCenter. Dieses Modell funktioniert nur mit Kundinnen und Kunden, sowie Spenderinnen und Spendern aus Neustadt und der Umgebung“, sagt Nicola Barke, geschäftsführender Vorstand von „fairKauf“.

