Kormorane vergrämen, um bedrohte Fische schützen

Neuer Runderlass für Anglerverband „eine Trendumkehr“

Umstrittener Schutzstatus: Kormorane fressen Fisch - auch viele bedrohte Arten. Foto: Florian Möllers

Hannover/Mardorf (r/os). Mit einem bereits Ende November veröffentlichten Runderlass hat die Landesregierung nach Meinung des Anglerverbands Niedersachsen (AVN) ein deutliches Statement für den Schutz gefährdeter Fischarten abgegeben. Kormorane können auf Antrag zukünftig auch in Schutzgebieten und während der Schonzeit bejagt werden.

Die Leine ist dabei noch stärker betroffen als das Steinhuder Meer, wie Florian Möllers vom AVN erklärt. „Kormorane stellen sich schnell darauf ein, an Stellen zu jagen, wo sich Fische wegen hohen Sauerstoffgehalts bevorzugt aufhalten“, sagt der Biologe und nennt Wehre oder Staustufen, aber auch Brückenfüße als Beispiele. Barbe und Quappe sind nach seinen Worten in der Leine am stärksten betroffen. Im Steinhuder Meer nehmen die Auswirkungen zu, weil Kormorane dort überwintern. Ob der Runderlass auch dort zum Tragen komme, müssten Naturschutzbehörden abwägen. Dabei gilt es laut Möllers auch die Auswirkungen auf andere Tiere genau abzuschätzen.

„Dieser Runderlass ist ein Meilenstein. Er kann erheblich dazu beitragen, dass bedrohte Fischbestände besser geschützt werden können“, so AVN-Präsident Werner Klasing. Mehr als die Hälfte von Niedersachsens heimischen Fischarten sei gefährdet, stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Trotz jahrzehntelanger Gewässerschutzmaßnahmen litten viele Arten erheblich unter dem Fraßdruck der stark gewachsenen Kormoranpopulation in Deutschland. Neben Quappe und Barbe sind vor allem Äsche (auf der Roten Liste), Lachs und Meerforelle, Aal und Zander betroffen. Vielerorts seien die Vorkommen massiv dezimiert worden und hätten sich seither nicht erholen können.

Der AVN kämpfe seit Jahren für Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der niedersächsischen Kormoranverordnung, sieht jetzt eine Trendwende hin zum Schutz von Fischen. „Die sieht man zwar meistens nicht, aber sie stehen eben auch unter Schutz“, sagt Möllers.

In der Neufassung der Verordnung wurde im vergangenen Jahr das Zeitfenster für den Abschuss von Kormoranen um sieben Wochen verkürzt, weil die Vögel länger brüten. Außerdem gilt in der Verordnung weiterhin ein striktes Verbot der Vergrämung von Kormoranen in Schutzgebieten. Fast alle prioritären und höchst prioritären Äschengewässer in Niedersachsen mit ihren bedrohten Fischartengemeinschaften liegen aber in Schutzgebieten.

„Die Spätherbst- und Wintermonate sind die kritische Zeit für den Schutz unserer Fischbestände“, erläutert Dr. Matthias Emmrich, Verbandsbiologe beim AVN. Dann zögen viele Vögel insbesondere aus dem Nord- und Ostseeraum in ihre Winterquartiere. Mehr als 7.000 Kormorane verbrächten die Zeit zwischen Oktober und März an niedersächsischen Gewässern. Bei einem Nahrungsbedarf von 500 Gramm Fisch pro Vogel und Tag würden allein im Winter mehrere 100 Tonnen Fisch aus Niedersachsens Gewässern gefressen und Fischbestände dadurch mitunter schwer geschädigt, so der Biologe.

Angelvereine können jetzt dank des Erlasses zusammen mit den Jagdpächtern wesentlich leichter Ausnahmegenehmigungen von der Kormoranverordnung für die Vergrämung in Schutzgebieten erwirken, um auch dort Fische vor Kormoranfraß schützen zu können. Zuständig für die Genehmigung der Anträge sind die Unteren Naturschutzbehörden, für das Neustädter Land also die Region Hannover.

AVN-Vizepräsident Heinz Pyka, selbst Angler und Jäger, appelliert an seine Jagdkollegen, die Vergrämung zu unterstützen. „Die Landesregierung hat die Weichen gestellt. Jetzt müssen Angler und Jäger mit den Naturschutzbehörden in Dialog treten, Anträge stellen und am Gewässer aktiv werden“, so der AVN-Vizepräsident.

Kormorane sind in Europa seit 1979 nach der EU-Vogelschutzrichtlinie geschützt. Ihr einst dezimierter Bestand ist aber wieder auf 1,1 Millionen Vögel angewachsen.

Ausgabe-Nr. 1135 vom 12.12.2020