Neuer Trafo wird gesetzt - Sperrung „Im Heidland“

Auch Radfahrer und Fußgänger können betroffen sein

Neustadt (os). Für den Aufbau einer neuen Trafostation wird die Straße „Im Heidland“ an der Kreuzung zur Grünwegeverbindung „An der Torfbahn“ am kommenden Donnerstag, 10. Dezember, für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wird über die Verbindung „Über der Linde“, Kornstraße und Siemensstraße umgeleitet. Die zeitweise mit einem Kran ausgeführten Arbeiten sollen in der Nacht gegen 3 Uhr beginnen und voraussichtlich um 9 Uhr abgeschlossen sein. Während dieser Zeit ist eine Durchfahrt „Im Heidland“ nicht möglich.

Je nach Bauablauf müssen auch die Grünwegeverbindung nutzende Fußgänger und Radfahrer über umliegende Straßen ausweichen. Auch der öffentliche Nahverkehr wird umgeleitet.

