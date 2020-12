Standort-Premiere: Karin blitzt an der Wiklohstraße

Tempo 30 ist erlaubt

Steht zum ersten Mal an der Wiklohstraße: Der städtische Messanhänger Karin. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mandelsloh (os). Seit dem heutigen Vormittag steht der städtische Geschwindgkeitsüberwachungsanhänger namens "Karin" an der Wiklohstraße in Höhe von Bushaltestelle, Kindergarten und Sporthalle. Bis Freitagvormittag wird dort die Einhaltung der erlaubten 30 Stundenkilometer überwacht. Der Standort wird zum ersten Mal durch die Stadtverwaltung kontrolliert. Ähnlich wie in Otternhagen ist die Messzeit aber begrenzt und bezieht sich auf die Schul- und Kindergartenzeiten - mit etwas Zugabe. Überwacht wird der Bereich zwischen 6 und 18 Uhr.

Anschließend wandert das Messgerät weiter nach Mardorf. An der Mardorfer Straße steht es ab 11. Dezember ebenfalls zum ersten Mal, bisher gab es dort nur eine Messstelle an der Rehburger Straße.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1135 vom 12.12.2020