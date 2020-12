Für 91 Millionen Euro: Stadt fordert erhöhten Lärmschutz von der Bahn

Mehr Züge durch Alpha E - Schutzwände bis zu sechs Meter hoch

Neustadt (os). Ist das Großprojekt Alpha E im Bahnbereich Hamburg-Bremen-Hannover erst einmal umgesetzt wird deutlich mehr Schienenverkehr als bisher durch Neustadt rollen. Rund 300 Züge pro Tag sind es bereits jetzt, durch die Einrichtung von Überholgleisen wüchse die Zahl noch an.

Weil mehr Züge auch mehr Lärm bedeuten, ist die Deutsche Bahn (DB) Netz AG gesetzlich gefordert, entsprechende Schutzeinrichtungen zu schaffen. Das Unternehmen hat nun kurzfristig die Stadtverwaltung aufgefordert, bis Jahresende 2020 Forderungen zum Lärmschutz, die über das gesetzliche Maß hinausgehen, zu formulieren. Anschließend werden die Forderungen preislich kalkuliert, im Frühjahr 2021 sollen die dann Thema im Bundestag sein.

Dort würden „die zu erwartenden Kosten dem hypothetischen Nutzen der Maßnahme“ gegenübergestellt, wie es in einer städtischen Drucksache heißt. Deswegen sei genau abzuwägen, bei welchen geforderten Maßnahmen nicht mehr zugestimmt würde.

Die Forderungen, die dem Rat von der Verwaltung vorgeschlagen werden, gehen dabei fast ausnahmslos deutlich über den in der Bundesimmissionsschutzverordnung vorgesehenen Rahmen hinaus: Während das Gesetz rund 12.750 Meter zu errichtender Lärmschutzwände vorsieht, soll Neustadt etwa 16,5 Kilometer verlangen. Die Höhe der Wände variiert nach gesetzlichem Rahmen zwischen drei und sechs Meter, die Stadt schlägt dem Rat ohne Ausnahme vor, sechs Meter zu fordern. Nahe zur Bebauung liegende Wände sollen zudem auf eine mögliche Begrünung geprüft werden. Weitere Maßnahmen: Mehr Strecke soll in kurzen Intervallen poliert werden, um weniger Geräuschentwicklung zu verursachen, bei den sogenannten Schienenstegdämpfern (SSD) wären laut Gesetz 3.250 Meter vorgesehen, die Empfehlung für den Rat lautet auf 10.550 Meter. Die Dämpfer minimieren Vibrationen und damit auch Geräuschentwicklung.

Während die grob kalkulierten Kosten der gesetzlich Maßnahmen sich für das Neustädter Land auf 54,15 Millionen Euro belaufen, liegen die Investitionen wie von der Verwaltung vorgeschlagen bei 90,95 Millionen Euro. Lärmschutz müsste demnach in Borstel, Hagen, Eilvese, Himmelreich, der Kernstadt sowie in Poggenhagen umgesetzt werden.

Die Ortsräte der fünf an dem Streckenabschnitt gelegenen Ortschaften werden aufgrund der knappen Zeit bis zum Abgabetermin nur nachrichtlich beteiligt. Die Ortsbürgermeister haben aber ein Anhörungsrecht in dieser Angelegenheit. Alle fünf - Monika Strecker (Poggenhagen), Melanie Stoy (Neustadt), Ulrich Baulain (Mariensee für Himmelreich) Christina Schlicker (Eilvese) und Heinz-Günther Jaster (Mühlenfelder Land) sind aber auch als Ratsmitglieder an der Entscheidung beteiligt. Diese fällt wegen der Corona-Pandemie nicht in einer zunächst geplanten, zusätzlichen Ratssitzung, sondern im Umlaufverfahren per E-Mail.

Bahnübergänge müssen weichen

Unabhängig vom Lärmschutz beinhaltet das Großprojekt Alpha E auch die Aufhebung höhengleichen Bahnübergänge. Wie berichtet sind die Planungen für Poggenhagen in vollem Gange, für die Siemensstraße in der Kernstadt laufen sie gerade an. Bleiben Nienburger Straße, Himmelreich und Eilvese, für die noch Lösungen gefunden werden müssen. Eine mögliche Brücke in Himmelreich wird bereits beim Neubau des Bundesstraßen-Schnittpunktes B 6 und B 442 berücksichtigt.

