Den Führerschein kann er nicht verlieren

Auch E-Scooter-Fahrer mit Kokain im Blut

Neustadt (os). Mit einer ganzen Reihe von Verstößen fiel ein 26 Jahre alter Neustädter am Nikolaustag gegen 23.20 Uhr einer Funkstreifenwagenbesatzung auf. Er fuhr laut Polizeibericht „sichtlich nervös“ durch die Seidenberger Straße. Bei einer Kontrolle konnte er weder Führerschein noch Ausweis vorlegen. Seine mündlich genannten Personalien erwiesen sich bei einer Überprüfung aber als falsch. Seine Identität konnten die Beamten wenig später auf der Wache klären, dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann noch nie im Besitz eines Führerscheins gewesen ist.

Ein Drogen-Vortest fiel positiv für Kokain und THC aus, deshalb wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Drogeneinfluss verantworten. Die Ordnungswidrigkeit wegen der falschen Personalien kommt dazu. Den Führerschein wird man ihm jedoch nicht entziehen können.

Am heutigen Montagmittag gegen 12 Uhr stoppte eine Funkstreife auf der Friedrich-Brandt-Straße einen 31-jährigen E-Scooter-Fahrer. Auch bei ihm fiel ein Drogen-Vortest positiv auf Kokain aus, weiterfahren durfte er auch nach der Blutprobe nicht. „Da es sich um einen Wiederholungstäter handelte, muss er nun mit einem Bußgeld in Höhe von 1.000 Euro und einem dreimonatigem Fahrverbot rechnen“, so der Polizeibericht.

