Polizei sucht nach Zeugen zu Taschendiebstählen

Neustadt (r/tma). Zu gleich vier Taschendiebstählen ist es am Freitag, 4. Dezember, in der Innenstadt gekommen. Den Geschädigten wurde jeweils die Brieftasche entwendet.

Einem 80-jährigen Neustädter wurde wohl auf dem Wochenmarkt von 9 bis 10 Uhr seine Geldbörse aus der Gesäßtasche unbemerkt entfernt. Ein 79-Jähriger fiel Taschendieben zwischen 15.45 und 16 Uhr im Lidl-Markt zum Opfer. Dort wurde die Geldbörse allerdings aus der Jackentasche gestohlen. Zuvor erwischte es dort um 15 Uhr eine 75-Jährige, die ihre Geldbörse in einer Umhängetasche im Einkaufswagen aufbewahrt hatte. Gleiches widerfuhr einer 67-jährigen neustädterin im Aldi-Markt am Rudolf-Diesel-Ring. Auch sie hatte ihre Geldbörse in einer Einkaufstasche deponiert.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt unter Telefon 05032/9559115 zu melden.Gleichzeitig warnt die Polizei nun vor Taschendiebstählen. Die Beamten erinnern an „altbekannte“ Ratschläge, wie Geld, Kreditkarten und Papiere in verschiedenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper tragen.

Ausgabe-Nr. 1135 vom 12.12.2020