Zwei tragende Schafe gerissen - Wölfe unter Verdacht

Ein Tier war sofort tot, ein weiteres wurde eingeschläfert

Mit schweren Bisswunden am Hinterlauf überlebte eines der Schafe zunächst, musste aber später eingeschläfert werden. Foto: (r).

Ein weiteres Tier wurde direkt auf der Weide getötet, die liegt nur rund 80 Meter vom Haus entfernt.

Evensen (os). Nur 80 Meter von seinem Haus entfernt musste Bernd Wildhagen am Donnerstagnachmittag eine grausige Entdeckung machen. Zwei seiner Schafe lagen übel zugerichtet auf der Weide. Eines der Tiere war bereits tot, das andere brachte er schwer verletzt in den Stall. Trotz schneller tierärztlicher Behandlung war das hochtragende Schaf nicht mehr zu retten. Es musste eingeschläfert werden.

Beim morgendlichen Füttern waren noch alle Tiere wohlauf. "Nachmittags habe ich auf dem Hof gearbeitet, als plötzlich unsere Fasane unruhig wurden", berichtet der Evenser. Die Vögel reagieren sehr nervös auf Störungen. Auf den ersten Blick konnte er nichts feststellen, wenig später fand Wildhagen ein totes und ein verletztes Tier auf der nahen Weide. Auch das getötete Schaf hätte im Januar Nachwuchs gebären sollen. Beide wurden angefressen, mindestens eins bei lebendigem Leib. Gerade diese Tatsache wiegt für den Halter und seine Frau schwer. "Einige unserer Tiere sind mit der Hand aufgezogen, alle sind zahm", erzählt seine Frau. Die restlichen Schafe haben sie nun direkt in ein Gatter am Haus geholt, über Nacht kommen sie in den Stall.

Ein Wolfsberater begutachtete die gerissenen Tiere am Freitagvormittag und nahm DNA-Proben. Bis dahin bleibt unklar, ob es sich um einen oder mehrere Wölfe als Angreifer handelt. Laut Wildhagen wollte sich der Berater zunächst nicht dazu äußern. "Das ist ja erstmal verständlich", meint der Schafhalter. Vor allem, dass die Risse am helllichten Tag stattfanden erschreckt ihn.

