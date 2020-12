Drei Jahre auf Sendung - drei Mal nominiert

Ex-Neustädterin Kim Umlauf gewinnt Fernsehpreis

Auch die Nominierung war schon ein Gewinn: Für André Gottschalk und Christoph Bruns gab es keinen Medienpreis. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt/Hannover (r/os). Bei der Vergabe der niedersächsischen Medienpreise durch die Landmedienanstalt am Donnerstagabend war auch Meer Radio-Moderator und -Programmleiter André Gottschalk gemeinsam mit Pastor Christoph Bruns nominiert. Auch wenn es am Ende nicht für den Sieg gereicht hat, freut sich das Team des regionalen Senders über die - nun schon dritte - Nominierung.

Herausragende journalistische und kreative Leistungen wurden bei der Veranstaltung, die erstmals nur digital stattfand, ausgezeichnet. Den Preis in der Kategorie „Fernsehen Information“ gewann mit Kim Umlauf eine ehemalige Neustädterin. Mit ihrem Beitrag „Still here“, gesendet bei RTL Nord, überzeugte die aus Nöpke stammende Journalistin die Jury. Darin geht es um eine Fotografin, die den Tod ihrer 17-jährigen Schwester in einer besonderen Bildserie festhielt - auch um das dramatische Erlebnis zu verarbeiten. Umlauf wurde eine „handwerklich gelungene Verknüpfung von ausdrucksstarken Bewegtbildern und Fotos sowie starken O-Tönen“ bescheinigt, die Gänsehautmomente erzeuge und ein sensibles Thema veranschauliche. „Ich habe mich total gefreut“, sagte die heutige Hannoveranerin im Gespräch mit der NZ, „nicht nur über den Preis an sich, sondern auch für die Protagonistin.“

Meer Radio, seit drei Jahren rund ums Steinhuder Meer auf Sendung, hatte sich in der Kategorie „Hörfunk - Unterhaltung“ mit dem Beitrag „Pastor rocks: Green Day - Boulevard of Broken Dreams“ beworben. „Pastor rocks“ ist Teil des Meer Radio-Kirchenmagazins „angedacht!“. Das Kirchenmagazin entstand infolge der Corona-Pandemie Anfang des Jahres, als auch keine Gottesdienste mehr möglich waren. Zu hören ist das Magazin jeden Sonntag ab 10 Uhr - eine Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf und der katholischen Kirche. „Die dritte Nominierung innerhalb von drei Jahren ist schon ein Gewinn“, hatte Geschäftsführer Niklas Nülle bereits vor der Verleihung gesagt.

„Klar, der Medienpreis wäre schön gewesen, es war aber auch toll nach 2018 wieder dabei gewesen zu sein. Nächstes Jahr dann…“, kommentierte Gottschalk. „In diesem Jahr gab es durchgehend ein so hohes Niveau, da hätte jeder den Preis verdient gehabt“, so der Programmleiter weiter.

Dotiert ist der niedersächsische Medienpreis mit insgesamt 15.000 Euro in acht Kategorien.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1134 vom 05.12.2020