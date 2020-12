Corona ist auch Thema auf vielen Wunschzetteln

Weihnachtspostamt international gefragt - wenig in der Heimat

Jürgen Schart mit einer Auswahl aktueller Wunschzettel - teilweise mit Ausmaßen von Spielzeugladen-Ausstattungsumfang.

Neustadt (os). Bis Jürgen Schart die drei übergroßen Wunschzettel auseinandergefaltet hat, dauert es einen Moment. Was da Kinder aus Burgwedel an das Weihnachtspostamt Himmelreich gesendet haben, könnte auch die Ausstattungsliste für einen neu zu eröffnenden Spielzeugladen sein, so viele Abbildungen aus einschlägigen Prospekten reihen sich nahtlos aneinander. Selbst für den Hund der Familie wurde ein Wunschzettel eingereicht, er würde sich offenbar mit ein paar Leckerlis begnügen.

Bis Ende November war für die Ehrenamtlichen die 1.000er-Hürde erreicht. Aus Europa, Asien und Nordamerika gingen bisher 1.007 Briefe ein - und wurden individuell beantwortet. Wie berichtet bekommen die Einsender mittlerweile ein zwölfseitiges A6-Heftchen mit verschiedenen, weihnachtlichen Inhalten, gestaltet von Anna und Marek Konarski. In jedes Heft schreiben die „Weihnachts-Postbeamten“ ein paar persönliche Zeilen mit Bezug auf den erhaltenen Brief.

„In Ausnahmefällen gibt es auch mal eine Sammelantwort“, sagt Schart, der die ganze Post nach Hause bekommt und sie dann an die Mitstreiter verteilt. „Wir haben zum Beispiel Briefe aus einer ganzen Schule aus Taiwan bekommen“, berichtet er. Auch ein Kindergarten aus der Nähe von Kassel schickte gesammelte Werke.

„Leider kommen aus dem Neustädter Land nicht so viele Wunschzettelbriefe“, sagt Schart. Er ist sicher, dass auch die noch beantwortet werden könnten. Erwartet wird, dass die jetzige Marke die „Halbzeit“ markiert.

In den Briefen findet sich wieder viel Gebasteltes oder Gemaltes, oft mit viel Sorgfalt und Aufwand hergestellt. Eines hat sich aber im Vergleich zu den Vorjahren geändert: „Wir lesen von viel mehr immateriellen Wünschen“, berichtet Jürgen Schart. Vom aktuellen Allgemeinwunsch „Gesundheit“ bis zu „Oma und Opa mal wieder sehen“ werde eine breite Palette genannt. „Das lässt erahnen, was Corona gerade zu Weihnachten mit Kindern macht“, sagt er.

Das Weihnachtspostamt selbst ist durch die Pandemie auch gebeutelt: Konzerte, die sonst über Spenden die Portokosten gegenfinanzierten, fallen in diesem Jahr aus. Gesponserte Briefmarken von Citipost und eine großzügige Unternehmerspende hätten das aber aufgefangen, sagt Schart.

